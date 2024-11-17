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12:40, 17 ноября 2024

Активисты поддержали требование жителей Приэльбрусья о безопасной переправе

Мостик для прокладки труб на маршруте экотропы Чегет - Азау. Фото из телеграм-канала "Газета Юга" https://t.me/gazetayuga/3556

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Эльбрусского района потребовали обезопасить переправу через реку на туристическом маршруте в нацпарке "Приэльбрусье". Провластные активисты поддержали требование жителей и направили обращение в муниципалитет.

Как писал "Кавказский узел", нацпарк "Приэльбрусье" был создан в 1986 году постановлением Совета министров РСФСР. Земли парка отнесены к объектам федеральной собственности. Общая площадь лесничества "Национальный парк "Приэльбрусье" - 75 430 гектаров.

На экотропе Чегет - Азау в нацпарке "Приэльбрусье" посетители парка вынуждены переходить реку по трубам, так как подвесной мост по документам проходит как «инженерно-техническое сооружение для прокладки труб», сообщило республиканское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ), на публикацию которого обратила внимание 16 ноября "Газета Юга".

Подвесной мост, хоть и значится сооружением для прокладки труб, на деле стал частью маршрута популярной экотропы, говорится в сообщении в телеграм-канале отделения ОНФ. "Но подходит такой маршрут скорее любителям экстрима: он провис и шатается, пройти по узкому дырявому деревянному настилу можно только с альпинистской страховкой", - заявили активисты.

В таком состоянии сооружение находится полгода, и жители неоднократно обращались в администрацию Эльбрусского района с просьбой поставить заграждения и ограничить доступ к опасной переправе. "Ответов никто не получил, меры не приняты", - отмечается в публикации.

Народный фронт обратился в муниципалитет "с требованием возвести безопасную переправу, и установить заграждение по периметру опасной конструкции", сообщили активисты.

Под этими публикациями, по состоянию на 12.38 мск, не размещено ни одного комментария. Администрация Эльбрусского района, по состоянию на 12.38 мск, не прокомментировала в своем телеграм-канале претензии ОНФ.

Напомним, в мае активист Артур Байдаев записал видео о том, что особо охраняемая территория нацпарка "Приэльбрусье" загрязняется канализационными стоками рядом с гостиницей для туристов и микрорайоном "Иткол" на поляне Чегет. Он призвал чиновников принять меры.

В сентябре Байдаев упрекнул чиновников в том, что они не реагируют на жалобы. Особо охраняемая территория по-прежнему загрязняется канализационными стоками, заявил он и призвал Минприроды вмешаться в ситуацию.

В начале мая активисты Артур Байдаев и Амина Таппасханова сообщили, что в нацпарке "Приэльбрусье" вырублено несколько десятков сосен. В Эльбрусском районе ведется вырубка редких видов деревьев, указала географ Елена Кюль. Юрист нацпарка возразил, что деревья упали во время сильного ветра, и пришлось их спиливать.

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Автор: "Кавказский узел"

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