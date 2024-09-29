Активист указал на загрязнение нацпарка "Приэльбрусье" канализационными стоками

29 сентября 2024, 19:50

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Особо охраняемая территория нацпарка "Приэльбрусье" загрязняется канализационными стоками, а чиновники не реагируют на жалобы, заявил активист Артур Байдаев и призвал Минприроды вмешаться в ситуацию.

Как писал "Кавказский узел", в мае активист Артур Байдаев записал видео о том, что особо охраняемая территория нацпарка "Приэльбрусье" загрязняется канализационными стоками рядом с гостиницей для туристов и микрорайоном "Иткол". Он призвал чиновников принять меры.

Нацпарк "Приэльбрусье" был создан в 1986 году постановлением Совета министров РСФСР. Земли парка отнесены к объектам федеральной собственности. Общая площадь лесничества "Национальный парк "Приэльбрусье" - 75430 гектаров.

Житель Приэльбрусья Артур Байдаев записал видеообращение к руководству Минприроды России, в котором заявил, что на поляне Чегет течет канализационный ручей, сообщает сегодня в своем телеграм-канале издание "Газета Юга".

"По его словам, на поляне Чегет - прямо там, где отдыхают туристы, - течет канализационный ручей. И такая ситуация на особо охраняемых землях нацпарка Приэльбрусье - повсеместно. В конечном итоге канализационные стоки попадают прямиком в реку Баксан. Все - из-за незаконных врезок, засорения коллекторов, нежелания устранять засоры, отсутствия контроля, маленьких штрафов для нарушителей. По словам Байдаева, десятки видеороликов и обращений в полицию и Росприроднадзор не принесли никаких результатов", - говорится в публикации.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, в кадре которого Артур Байдаев демонстрирует ручей в лесопосадках и поясняет за кадром, что обращается к руководству Минприроды.

"Примите меры. Вот, течет канализация здесь, течет в полный рост, никто никаких мер не принимает. Убивают национальный парк, травят людей", - говорит на видео активист.

Байдаев отметил, что ведет запись 29-го числа. "Как текла, так и течет. Это Чегет, ЭМБС, биологическая станция ЭМБС", - сказал он.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", Эльбрусская эколого-медико-биологическая станция расположена в селе Терскол, примерно в 200 метрах от поляны Чегет.

Напомним, в начале мая активисты Артур Байдаев и Амина Таппасханова сообщили, что в нацпарке "Приэльбрусье" вырублено несколько десятков сосен. В Эльбрусском районе ведется вырубка редких видов деревьев, указала географ Елена Кюль. Юрист нацпарка возразил, что деревья упали во время сильного ветра, и пришлось их спиливать.

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