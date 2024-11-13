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10:30, 13 ноября 2024

Названа причина пожара с гибелью рабочих в Ростовской области

Пожар в Ростовской области. 12 ноября 2024 г. Фото: МЧС России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неосторожное обращение с огнем названо причиной пожара в частном доме в Ростовской области, в результате которого погибли шесть рабочих. Следователи отчитались о начале расследования уголовного дела.

Как писал "Кавказский узел", шесть человек погибли, еще двое пострадали при пожаре в частном доме в хуторе Страхов Семикаракорского района. Все погибшие были сезонными рабочими, один из пострадавших госпитализирован, сообщили 12 ноября в МЧС.

Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении, сообщает со ссылкой на представителя управления МЧС по Ростовской области "Российская газета" .

Инцидент произошел в ночь на 12 ноября в доме, где жили рабочие. Накануне они отмечали день рождения. Пожарных вызвали жители села, которые увидели горящий дом. Всего в доме находились 12 человек, из них шесть погибли, двое пострадали, четверым удалось выбраться из дома, пишет издание.

В связи с гибелью шести человек возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщило 12 ноября на своей странице во "Вконтакте" областное управление СКР.

"По версии следствия, 12 ноября 2024 года в одном из частных домовладений, расположенном в хуторе Страхов Семикаракорского района, произошло возгорание с последующим задымлением, которое привело к гибели шести человек", - говорится в публикации.

Следователи назначили проведение судебно-медицинских и пожаро-технической экспертиз. "Допрашиваются свидетели пожара, устанавливаются личности погибших", - отмечается в сообщении.

Часть 3 статьи 109 УК РФ предусматривает до четырех лет лишения свободы.

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Автор: "Кавказский узел"

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