Рабочие погибли при пожаре в Ростовской области

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Восемь человек стали жертвами пожара в хуторе Страхов Семикаракорского района, шесть из них погибли.

Пожар произошел в частном доме на площади 100 квадратных метров. Погибли шесть человек, двое пострадали. Один из пострадавших госпитализирован, сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

По данным ведомства, все погибшие являлись сезонными рабочими, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал о гибели рабочих в Ростове-на-Дону 18 февраля 2021 года. Михаил Миесеров и Артем Клименко, монтировавшие рекламный баннер, погибли, упав с автовышки на проспекте Стачки после того, как в нее врезался КамАЗ. Согласно материалам дела, за рулем грузовика был 31-летний уроженец Дагестана. Ему назначили подписку о невыезде, после чего он скрылся. 26 августа 2023 года он был задержан на границе с Калмыкией с поддельными документами. В конце июня Газибагандов был приговорен к восьми с половиной годам колонии-поселения.

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