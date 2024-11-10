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17:02, 10 ноября 2024

Депутат призвал расследовать пытки задержанного во Владикавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вооруженные силовики задержали во Владикавказе Батраза Гогаева и пытали током, требуя признаться в преступлении. Депутат республиканского парламента Сослан Дидаров потребовал провести расследование.

О том, что Батраз Гогаев подвергся пыткам, сообщил 9 ноября в своем телеграм-канале депутат парламента Северной Осетии Сослан Дидаров. Он пояснил, что о произошедшем узнал от родственников Батраза Гогаева, обратившихся в его приёмную.

"Рассказ родственников вызвал ужасные чувства гнева, отвращения и несправедливости. Люди в балаклавах и с оружием в руках подрезали машину парня на въезде во Владикавказ, запихнули в свой автомобиль, вывезли в сторону Попова Хутора, после чего поместили в какой-то контейнер и пытали током на протяжении трёх часов, заставив подписать признания в каких-то преступлениях", - написал Дидаров.

Депутат отметил, что Батраз Гогаев "находится за решёткой". "Он просит пройти обследование и зафиксировать факт применения ударов током, а также готов пройти полиграф, любые другие испытания и проверки, потому что полностью уверен в своей невиновности по отношению к каким-либо преступлениям. Я, как депутат парламента РСО-Алания, член Экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека в РСО-Алания, гражданин своей республики и страны, прошу руководство правоохранительных органов взять на контроль произошедшее с Батразом Гогаевым, в рамках правового поля разобраться в изложенных парнем и его семьёй обстоятельствах, дать объективную оценку", - говорится в публикации.

МВД по Северной Осетии и республиканское управление СКР, по состоянию на 17.00 мск, не прокомментировали на своих сайтах обращение депутата Дидарова.

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Автор: "Кавказский узел"

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