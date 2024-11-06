Саркастическое упоминание "русской мечты" привело грузинских оппозиционеров к штрафу

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Офис "Гражданского движения за свободу" в Озургети оштрафован за баннер с надписью "Русская мечта украла выборы".

Как писал "Кавказский узел", 26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. Наблюдатели отметили, что помимо многочисленных нарушений, которые были выявлены в ходе голосования, в день выборов в стране царила атмосфера напряженности, и ощущалась сильная поляризация общества. США и Евросоюз призвали власти Грузии расследовать нарушения на выборах.

Старший советник Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинг, который возглавлял миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах 26 октября, в интервью "Кавказскому узлу" рассказал о том, что "российское влияние в грузинском публичном пространстве было заметно в течение многих лет и перед выборами оно усилилось". "Следует подчеркнуть необходимость беспристрастной работы как государственных ведомств, так и независимых СМИ, но, как мы наблюдаем, независимые медиа и правозащитники находятся под угрозой из-за закона об иностранном влиянии и других шагов, предпринятых грузинским правительством", - сказал он. По его мнению, Тайна и свобода голосования в Грузии были скомпрометированы присутствием вблизи избирательных участков “неформальной охраны”, на действия которой полицейские и члены избиркомов никак не реагировали. “Они были на восьми участках из девяти, которые я посетил. Эти люди, дежурившие за пределами участка, имели на руках удостоверения личности избирателей, звонили этим избирателям или привозили их на машинах, разговаривали с ними за пределами участка, а затем возвращали удостоверения личности и позволяли им войти на избирательный участок”, - рассказал правозащитник, отметив, что один из “неформальных охранников” пытался помешать ему войти на избирательный участок. “Наблюдатели от другой миссии, HRC/NHC, зафиксировали несколько случаев, когда избиратели фотографировали бюллетени в избирательных кабинках. Было несколько случаев, когда в избирательные кабинки заходили сразу два человека, или когда члены комиссии наблюдали за кабинками таким образом, что это нарушало тайну голосования”, - указал также Боркгревинг.

Офис "Гражданского движения за свободу" в Озургети получил штраф в размере 1500 лари (около 550 долларов) за висящий на балконе организации баннер с надписью "Русская мечта украла выборы", сообщает Mtavari.

Представители мэрии утверждают, что нарушен закон о баннерной рекламе. Если организация не уберет баннер до завтра, штраф увеличится до 3000 лари (около 1100 олларов). Вместо этого, организация добавила на баннер слова "нет репрессиям»", пишут "Новости-Грузия".

Грузинская оппозиция не смогла организованно выступить с акциями протеста против итогов выборов, потому заранее не продумала стратегию, считает автор блога на "Кавказским узле" BERG...man Tbilisi. Блогеры "Кавказского узла" из Тбилиси, Баку, Еревана и Цхинвала комментируют выборы парламента Грузии. В своих постах они следят за политической борьбой в Грузии и делятся прогнозами возможного развития ситуации.

Выборы 2024 года имеют ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о парламентских выборах на странице "Выборы в Грузии-2024".

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