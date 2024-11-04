Домашний скот жителя Геранбойского района погиб при подрыве на мине

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Овцы жителя села Тапгарагоюнлу Геранбойского района Азербайджана погибли при подрыве на мине, когда сельчанин занимался их выпасом на принадлежащем ему земельном участке.

Как информировал "Кавказский узел", жители Азербайджана периодически подрываются на минах в зоне бывшего карабахского конфликта. Так, 3 августа во время выпаса скота на мине подорвался житель села Вагазин Лачинского района Али Сулейманов. 12 августа на пастбище около озера Ганлыгёль в Шахбузском районе на мине подорвался пастух Бахтияр Султанов, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

На бывшей линии соприкосновения у села Тапгарагоюнлу Геранбойского района житель села М. Джумшудов 1968-го года рождения занимался выпасом овец, на посевной площади, которая принадлежит ему. В результате взрыва мины несколько овец погибли, сам сельчанин не пострадал, передало сегодня ночью агентство АПА.

"Кавказский узел" также писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и что на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов.

11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 миллиона евро на разминирование. 3 мая ЕС согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта. Азербайджан остается одним из лидеров в мире по числу установленных мин и неразорвавшихся боеприпасов, отметил глава "Азербайджанской компании против мин" Хафиз Сафиханов.

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