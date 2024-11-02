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20:53, 2 ноября 2024

Отменен режим чрезвычайной ситуации после взрыва в Черкесске

Дом на улице Лободина после взрыва. Скриншот фото из Telegram-канала мэрии Черкесска от 31.10.24, https://t.me/citycherkessk/7863.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Черкесска отменили режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа в пятиэтажке, при котором погибли пять человек. В пункте временного размещения остаются две семьи.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября произошел взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Черкесске. Погибли пять человек, для жильцов организован пункт временного размещения. Для определения того, кто будет выплачивать компенсации жильцам дома в Черкесске, где произошел взрыв, необходимо дождаться официального установления виновных. Это может быть как владелец квартиры, так и местные власти, допустившие халатность, отметили аналитики.

Снят режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, который был введен в Черкесске после взрыва газа в пятиэтажном многоквартирном доме 31 октября, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Мэр Черкесска Алексей Баскаев отчитался о визите в пункт временного размещения, который развернут в школе-интернате для эвакуированных из дома по улице Лободина, 61а. В пункте сейчас проживают две семьи. Наталья Владимировна и ее сын Евгений до случившегося жили на пятом этаже поврежденного дома.

По словам мэра, семьи обеспечены горячей едой, предметами первой необходимости. "Поручил внимательно отнестись ко всем пожеланиям жильцов в вопросах питания, покупки личных вещей, сбора документов и даже – досуга. Так, по просьбе Натальи Владимировны установим в общем помещении телевизор. Здесь уже есть кухонная техника, столовые приборы, мебель", - сообщил он сегодня в своем Telegram-канале.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов 31 октября заявлял, что семьям погибших и пострадавшим при взрыве газа в пятиэтажке в столице республики выплатят компенсации. "Мною принято решение о единовременных денежных выплатах для семей погибших в размере 1 млн рублей, для получивших травмы — в размере 300 тысяч", - говорится в Telegram-канале главы республики.

Мэрия города 1 ноября сообщила, что формируется список жильцов дома по улице Лободина, 61а. "Сотрудники управления социальной защиты населения устанавливают связь с каждым из них. Им будет оказана единовременная материальная помощь", - сообщила мэрия, не уточнив размер помощи.

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Автор: "Кавказский узел"

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