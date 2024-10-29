Обвиняемый в растрате полковник в Краснодаре отпущен для участия в СВО

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Суд удовлетворил просьбу начальника автобронетанковой службы одного из управлений Южного военного округа полковника Александра Денисова, обвиненного в хищение двигателей для военной техники, направить его в зону СВО на Украине.

По версии следствия, начальник автобронетанковой службы управления технического обеспечения (УТО) Южного военного округа (ЮВО) полковник Александр Денисов с сентября 2021 года по апрель 2022 года похитил семь двигателей В-92С2, предназначенные для установки на танки Т-90, а также четыре двигателя В-84АМС и десять двигателей УТД-20. Ущерб оценивается в 5,5 миллиона рублей.

Денисов вину не признал, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата", предусматривает до 10 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"). Прокурор потребовал его приговорить к семи годам заключения, однако Денисов попросил направить его в зону специальной военной операции (СВО) на Украине, передал сегодня в своем телеграм-канале "Коммерсант" со ссылкой на источник в суде.

Краснодарский гарнизонный военный суд удовлетворил его ходатайство и постановил освободить Денисова из-под стражи, чтобы он смог направиться в зону СВО.

"Кавказский узел" также писал, что суды в регионах юга России неоднократно выносили мягкие приговоры военным, учитывая в качестве смягчающего обстоятельства их участие в СВО. Так, 10 августа стало известно, что суд в Ессентуках за причинение тяжкого вреда здоровью приговорил к трем годам лишения свободы условно местного жителя Сергея Чуденцова, посчитав смягчающим обстоятельством его участие в СВО на Украине.

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