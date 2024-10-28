Жители волгоградских хуторов попросили решить транспортную проблему

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Автобус, на котором жители хуторов Раздоры, Кукушкино, Субботин, Черемухов и Сухов-2 могут доехать до города Михайловка, не ходит, жителям приходится нанимать такси, чтобы попасть в больницу или магазин.

Жители пяти хуторов, которые относятся к городу Михайловка в Волгоградской области, обратились к властям с просьбой решить проблему транспортной доступности.

Видеообращение с призывом о помощи записали жители хуторов Раздоры, Кукушкино, Субботин, Черемухов и Сухов-2. Оно опубликовано на канале информационного агентства "Высота 102" в соцсети "ВКонтакте".

По словам жителей, хутора находятся в 70 километрах от Михайловки, но автобус туда не ходит. "У нас нет проходящего транспорта, такого, где есть трасса. Мы в тупике. Нанять машину - это такие деньги нужны! У нас нет таких зарплат, пенсий", - заявили хуторяне.

По их словам, дороже всего доехать на такси до города из Раздор, дешевле - из Сухова-2, но в среднем поездка обходится в две-две с половиной тысяч рублей в одну сторону. Единственный автобус, на котором хуторяне добирались до города, следовал по маршруту Михайловка - Раздоры. Но он сломался, а перевозчик не может устранить поломку. "С февраля по август мы писали обращения о все инстанции, в том числе президенту РФ и губернатору Волгоградской области. Власти города Михайловка утверждали, что автобус ходит, но это было неправдой. Лишь 1 августа, благодаря усилиям частного предпринимателя, автобусное сообщение было возобновлено", - отметили авторы обращения.

Однако радовались они недолго, так как с 21 октября автобусное сообщение вновь прекратилось, так как перевозчик отказался от рентабельности маршрута. "У нас нет возможности добраться до больницы, социальных учреждений, магазинов. Мы вынуждены тратить огромные деньги на таски или надеяться на попутки", - отметили хуторяне, которые попросили пустить автобус хотя бы два-три раза в неделю.

В администрации Михайловки о проблеме знают. Представитель местных властей подтвердил, что предприниматель отказался от поездок по маршруту ввиду нерентабельности. "По городскому округу перевозки по нерегулируемым тарифам, согласно действующему законодательству, осуществляют только ИП. Муниципального предприятия давно нет, оно ликвидировано", - сообщил он.

Также чиновник сообщил, что с 8 ноября будет объявлен конкурс на нового перевозчика, заявки будут приниматься до 9 декабря.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2021 года жители Михайловки попросили не закрывать филиал Волгоградского онкологического диспансера.