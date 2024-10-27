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16:54, 27 октября 2024

Адвокат дистанцировалась от инцидента с нападением на журналистку в Сухуме

Инга Габилаиа. Фото: общественная организация "Асаркьа" http://asarkia.info/culture-and-society/57/2580/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат Инга Габилаиа заявила о своей непричастности к нападению посетителя Верховного суда Абхазии на журналистку Низфу Аршба.

Нападение на журналистку Низфу Аршба было совершено 24 октября в Сухуме, когда она присутствовала на заседании Верховного суда Абхазии, рассматривавшего жалобу адвоката Инги Габилаиа (упоминается в СМИ также как Габелая) на ее коллегу Жанну Шенкао. Во время перерыва в зал зашел мужчина и обвинил Низфу Аршба в оскорблениях в его адрес, сославшись на Ингу Габилаиа, сообщила в тот же день "Нужная газета".

Мужчина озвучил угрозы, пообещав «остановить» журналиста и повесить ее «вниз головой». После того, как Низфа Аршба вышла из зала суда, мужчина догнал ее и продолжил оскорблять, попытавшись спровоцировать драку и ударить ее, после чего уехал в одной машине с Ингой Габилаиа, говорится в публикации.

По словам Низфы Аршба она не поняла причину инцидента. «Единственное, что я поняла, что таким образом этот мужчина пытался запугать журналиста и пытался защитить адвоката Ингу Габелая от упоминания в публикациях, так как все время ссылался на нее», - привело ее слова издание.

В свою очередь адвокат Инга Габилаиа, комментируя инцидент корреспонденту "Кавказского узла", назвала заявления о ее причастности к нападению «провокацией». Она отметила, что вся эта история началась с того, что во время суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме она представляла интересы потерпевших.

Аршба ходит на это процесс не в качестве журналистки, а как подруга подсудимой

«27 февраля 2024 года в мой кабинет ворвалась адвокат Жанна Шенкао, которая была гражданской женой одного из подсудимых по этому делу Эрика Чкадуа, и попыталась закрыть дверь и избить меня. Меня спасло кофе, которое я держала в руках, и мне чудом удалось выбежать из кабинета. Понятно, что я написала на нее заявление, и сейчас Жанну Шенкао судят. А Низфа Аршба ходит на это процесс не в качестве журналистки, а как подруга подсудимой и регулярно оскорбляет меня. 15 октября я подала на нее заявление в прокуратуру», - рассказала Инга Габилаиа.

Низфа Аршба отказалась от комментариев корреспонденту "Кавказского узла", объяснив, что всё изложила «Нужной газете».

Представитель Палаты адвокатов Абхазии сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что рассмотрение жалобы на Ингу Габилаиа назначено на 29 октября.

Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг рассказал, что в настоящее время занят сбором информации о произошедшем. «Мы выслушали Низфу Аршба и сейчас стараемся получить дополнительные данные о произошедшем – тем более, что нападение произошло в здании Верховного суда, где были сотрудники суда и прокуратуры. Когда мы сочтем, что накопилось достаточно данных, Союз журналистов озвучит свою полицию», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист НПО «Центр гуманитарных программ» Саид Гезердава обратил внимание на некоторое сходство между нападением на Низфу Аршба и на журналиста Давида Гобечию в сентябре. Но это сходство минимальное, подчеркнул юрист.

«Есть одно общее - что оба этих инцидента связаны с профессиональной деятельностью журналистов, но в случае с Давидом Гобечией речь идет о таком преступлении с политической подоплекой. В случае с Низфой Аршба это конфликт, который разгорелся между [подзащитным Инги Габилаиа] Давидом Ахиба, представителями его семьи и адвокатом. Они очень много претензий озвучивали в адрес Инги Габилаиа. Эти претензии были озвучены с помощью телеграм-канала, который ведет Низфа Аршба, и так она оказалась вовлечена в этот острый конфликт», - рассказал Гезердава корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что Инга Габилаиа, известный в Абхазии адвокат, берется за "довольно сложные" дела. При этом, по его словам, это не первый инцидент, в котором упоминается имя Габилаиа. Так, 9 октября был избит ветеран Астамур Ахиба, а нападавшие требовали, чтобы его родственник Давид Ахиба отказался от обвинений в адрес адвоката Габилаиа, иначе «все они будут убиты», рассказал Гезердава.

«Я думаю, что во всем должно разбираться адвокатское сообщество, должно писать соответствующие заявления в прокуратуру. К сожалению, мы видим эти эксцессы, которые на поверхности, но мы не знаем в деталях о сути этого конфликта», - сказал юрист.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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