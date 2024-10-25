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15:36, 25 октября 2024

Военнослужащий из Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Николай Павлов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 398 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 25 октября власти признали убитыми как минимум 397 бойцов из Астраханской области.

Контрактник Николай Павлов убит в военной операции на Украине, сегодня он похоронен в селе Маково, сообщила сегодня администрация Володарского района в своем Telegram-канале. Ему было 42 года,  работал разнорабочим и воспитывал троих детей.  В августе 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны  и отправился на СВО, где убит 6 сентября 2024 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 398 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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