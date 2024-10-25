Два контрактника из Астраханской области убиты на Украине

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Хаирбулат Сатанов из Володарского района и Артем Варлаков из Красного Яра убиты в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 397 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 24 октября власти признали убитыми в военной операции на Украине не менее 395 бойцов из Астраханской области.

24 октября был похоронен 59-летний Хаирбулат Сатанов, убитый в военной операции, сообщила в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

"В октябре 2022 года Хаирбулат принял решение стать добровольцем и участвовать в специальной военной операции. В сентябре 2024 года он вновь заключил контракт с Министерством обороны и был направлен в зону СВО в ДНР и ЛНР. К сожалению, 17 октября 2024 года, выполняя свои служебные обязанности в ходе наступательных действий, он погиб", - говорится в публикации.

Глава Красноярского района в тот же день сообщил о похоронах 24-летнего Артема Варлакова, убитого в военной операции.

"Артём родился и вырос в селе Красный Яр. Учился в Красноярской средней школе №2. После окончания 9 классов поступил в Астраханский колледж арт-фэшн индустрии на специальность «Оператор производства стекловолокна». В августе 2023 года Артём заключил контракт с Министерством обороны", - написал он в своем телеграм-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 397 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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