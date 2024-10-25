RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:29, 25 октября 2024

Пограничник из Астраханской области убит на границе с Украиной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чиновники в Астраханской области передали орден мужества родственникам убитого в зоне военных действий Рустама Юзбатырова. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 395 военных из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 23 октября власти назвали имена как минимум 394 бойцов из Астраханской области, убитых в ходе боевых действий на Украине.

Старший прапорщик пограничного управления ФСБ России по Чечне Рустам Юзбатыров убит на российско-украинской границе, сообщила администрация Камызякского района Астраханской области. 24 октября его матери вручили в Караульном орден Мужества, присвоенный Юзбатырову посмертно. 

По информации чиновников, 44-летний Рустам Юзбатыров служил командиром минометного расчета в зоне боевых действий на российско-украинской границе. Был убит снарядом, сброшенным с дрона, при этом “спас боевых товарищей от гибели”, говорится в сообщении официального телеграм-канала администрации. 

Юзбатыров служил в пограничной службе ФСБ России с 2004 года, у него остались жена и трое детей.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 395 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
21:44, 24 октября 2024
Росгвардия подтвердила убийство силовика в Чечне
21:31, 24 октября 2024
Дело блогера Гузенко дошло до суда
14:45, 24 октября 2024
Парламент Армении принял в первом чтении поправки в Избирательный кодекс
13:54, 24 октября 2024
Жители Дагестана задержаны за участие в террористическом сообществе
13:39, 24 октября 2024
1
 В Грузии прошли обыски в офисе американской компании
10:44, 24 октября 2024
Денис Мурыга признан политзаключенным
Все события дня
Новости
Европейский суд по правам человека. Фото: https://internationallawyersassociates.com/ru
22 октября 2024, 14:07
ЕСПЧ признал российский закон об иноагентах нарушающим Конвенцию о правах человека
Кошелек. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
21 октября 2024, 01:37
Ингушетия оказалась в хвосте рейтинга по доходам населения
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
19 октября 2024, 10:11
Более 5100 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине
14 октября 2024, 00:47
Ингушетия оказались в хвосте рейтинга регионов России по материальному благополучию
Специальная военная операция на Украине. Фото: https://function.mil.ru
12 октября 2024, 12:03
Власти признали убитыми на Украине 5049 бойцов с юга России
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
14:03, 23 октября 2024
BERG...man Tbilisi
31
Прогноз Алаудинова по СВО на ноябрь: увидим очень серьезный результат
Фото
09:14, 17 октября 2024
BERG...man Tbilisi
40
Кремль отреагировал на угрозы кровной мести, посоветовав обратиться в полицию
Фото
08:12, 13 октября 2024
BERG...man Tbilisi
70
Победа Бетербиева - подарок всему чеченскому народу: Рамзан Кадыров
Все блоги
Справочник
Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Участники митинга держат плакат в поддержку евроинтеграции Грузии. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Программы ведущих оппозиционных партий Грузии

Театральный центр на Дубровке. Москва, октябрь 2002 г. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия" http://er.ru/news/64182/ Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

Блогеры
Фото
14:03, 23 октября 2024
BERG...man Tbilisi
31
Прогноз Алаудинова по СВО на ноябрь: увидим очень серьезный результат
Фото
15:20, 19 октября 2024
BERG...man Tbilisi
47
Бетербиев о мастере спорта Кадырове
Фото
09:14, 17 октября 2024
BERG...man Tbilisi
40
Кремль отреагировал на угрозы кровной мести, посоветовав обратиться в полицию
Фото
08:12, 13 октября 2024
BERG...man Tbilisi
70
Победа Бетербиева - подарок всему чеченскому народу: Рамзан Кадыров
Фото
10:38, 11 октября 2024
BERG...man Tbilisi
32
Кто пытался и пытается "качнуть" C. Кавказ изнутри и снаружи? Кадыров, Ингушетия: причина и следствие
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Европарламент. Фото: Diliff. https://ru.wikipedia.org/
24 октября 2024, 17:18
Европарламент призвал Азербайджан освободить армянских пленных

Граница Армении и Азербайджана. Фото: пресс-служба президента Армении
24 октября 2024, 14:01
Отчет властей Армении о согласовании плана по делимитации границы вызвал скепсис аналитиков

Cотрудник правоохранительных органов на месте покушения на Шерипа Алихаджиева. 10 октября 2024 г. Фото: ГСУ СК России по Московской области/Telegram
24 октября 2024, 10:11
Арестованы обвиняемые в покушении на Алихаджиева

Оппозиционные политики Ника Мелия, Георгий Гахария, Михаил Саакашвили, Николоз Гварамия, Георгий Вашадзе, Мамука Хазарадзе (слева направо) на предвыборном плакате “Грузинской мечты”. Фото Инны Кукуджановой для “Кавказского узла” от 23.10.24.
23 октября 2024, 16:35
Оппозиция заявила о принуждении бюджетников к участию в провластном митинге в Тбилиси

Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Показать больше