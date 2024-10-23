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15:40, 23 октября 2024

Боец из Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арман Кульпейсов убит в боевых действиях, сообщила администрация Володарского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 394 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 22 октября  власти назвали имена как минимум 393 бойцов из Астраханской области, убитых в военной операции на Украине.

Арману Кульпейсову было 30 лет, контракт подписал в 2022 году, убит в боях в ДНР, сообщила сегодня администрация Володарского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 394-х бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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