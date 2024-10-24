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00:17, 24 октября 2024

Мобилизованный из Калмыкии убит в военной операции

Зулкафи Кушербаев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Яшкульского района от 22.10.24, https://t.me/yashkyl/25811

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Зулкафи Кушербаев убит в боевых действиях, сообщила администрация Яшкульского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 98 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 20 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 97 бойцов из Калмыкии.

Зулкафи Кушербаев убит в ходе специальной военной операции, сообщила администрация Яшкульского района в своем Telegram-канале. Он уроженец поселка Тавн-Гашун. С началом специальной военной операции был мобилизован, указано в сообщении от 22 октября.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 98 бойцов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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