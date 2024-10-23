Сотрудники ветцентра в Кабардино-Балкарии добились выплаты зарплат

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Задолженность работодателя перед 473 сотрудниками бюджетного ветеринарного центра в Кабардино-Балкарии погашена после их жалобы в трудовую инспекцию на невыплату зарплаты.

Работники бюджетного учреждения "Кабардино-Балкарский центр ветеринарной медицины" пожаловались в трудовую инспекцию на задержку зарплаты за сентябрь. Проверка «установила факт невыплаты заработной платы за сентябрь в размере 10 804 054 руб. перед 473 работниками», сообщило поздно вечером 22 октября издание "Газета Юга".

"Инспектор труда установил, что организация допустила образование многомиллионной задолженности по зарплате за сентябрь 2024 года. В адрес работодателя было направлено предостережение. Долг по оплате труда погашен в полном объеме", - говорится в публикации на сайте Федеральной службы по труду и занятости.

Управление ветеринарии по Кабардино-Балкарии, по состоянию на 10.50 мск 23 октября, не прокомментировало на своем сайте задержку зарплаты сотрудникам центра.

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