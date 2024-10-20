Глава района в Ростовской области осужден за взяточничество

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Бывший глава Кагальницкого района Вадим Сидоров приговорен к семи с половиной годам колонии строгого режима, суд признал его виновным в двух эпизодах получения взятки.

Зерноградский районный суд Ростовской области вынес приговор бывшему главе Кагальницкого района по делу о взяточничестве.

Вадим Сидоров был задержан в ноябре 2023 года на рабочем месте. По данным следствия, он получил 176 тысяч рублей от местного предпринимателя за покровительство. В ходе расследования данного дела правоохранители выявили новый эпизод - Сидоров получил еще 130 тысяч рублей в обмен на покровительство другому бизнесмену, пишет 19 октября Donday.ru.

Сидоров приговорен к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения ему запрещено работать в органах местного самоуправления и госучреждениях в течение двух с половиной лет, информирует 1rnd.ru.

Комментариями Сидорова и его официальных представителей по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне 2023 года бывший глава Кагальницкого района Игорь Грибов был приговорен к двум годам колонии за выдачу сиротам непригодного для проживания жилья. В июне текущего года кассационная инстанция заменила ему срок в колонии на штраф.

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