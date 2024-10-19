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15:00, 19 октября 2024

Контрактник из Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Амангельды Юсубалиев убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Володарского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 388 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 18 октября власти признали убитыми в военной операции на Украине не менее 387 бойцов из Астраханской области.

В военной операции погиб 62-летний Амангельды Юсубалиев, сообщила 18 октября в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

Юсубалиев 14 лет работал проводником поезда, а перед подписанием контракта с Минобороны работал водителем скорой помощи в Астрахани. Он отправился в зону военной операции 13 июня 2024 года и погиб 29 августа, говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 388 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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