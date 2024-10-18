Юристы оценили последствия избиения жительницы Усть-Лабинска для судьи

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В действиях судьи, который избил жительницу Усть-Лабинска, усматриваются несколько нарушений закона, но привлечь судью к уголовной ответственности можно только по решению совета судей. Совет также может наложить взыскание или инициировать лишение полномочий, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", жительница города Усть-Лабинск Краснодарского края Валерия Кандаурова рассказала, что обратилась в полицию и прокуратуру с жалобой, что подверглась избиению со стороны судьи. Видео с моментом избиения опубликовали телеграм-каналы. Совет судей Краснодарского края отчитался о начале проверки.

Краснодарский юрист Феликс Вертегель считает, что действия судьи, который нанес несколько ударов жительнице Усть-Лабинска, могут быть квалифицированы по-разному в зависимости от того, какой вред был нанесен ей. "Действия лица, применившего насилие, должно квалифицироваться после того как будет проведена соответствующая судебно-медицинская экспертиза, в зависимости от степени тяжести вреда здоровью. Если вред здоровью установлен не будет, только побои, то это может быть как статья 115 УК - умышленное причинение легкого вреда здоровью с максимальным наказанием в виде ареста до четырех месяцев, так и 6.1.1 КоАП - совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, с наказанием в виде административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, у судьи есть неприкосновенность, поэтому сотрудники полиции не могли его задержать. "У судьи есть неприкосновенность до принятия соответствующего решения советом судей. Задержать его не могли. После рассмотрения дисциплинарного дела может быть принято решение о наложении взыскания вплоть до досрочного прекращения полномочий. Жалоба обычно рассматривается в течение 30 дней", - отметил он.

Что касается требований сотрудников полиции удалить видео с телефона пострадавшей стороны, то это, как сказал юрист, не может быть законным требованием. "В этой ситуации сотрудники полиции не могли требовать удалить записи. Фиксация происходящего закон не нарушает", - указал Вертегель.

Сотрудники полиции требовали удалить видео, чтобы избежать скандала, уверен московский юрист Евгений Черноусов.

"Но это не в их полномочиях. Такое требование можно назвать незаконным. Понятно, для чего они хотели добиться удаления. Хорошо, что девушка не удалила и теперь есть дополнительные доказательства. Совет судей, например, примет к сведению также это видео для принятия решения. Сроки рассмотрения вопроса о лишении полномочий – от 15-30 дней, в зависимости о важности и срочности вопроса", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, у судьей есть неприкосновенность, поэтому задержать их не могут. "Его могут задержать, если он будет лишен полномочий в результате возбуждения уголовного дела и решения совета судей. Я не думаю, что дело дойдет до уголовной ответственности. Скорее всего стороны пойдут на примирение. Но если экспертиза покажет нанесение вреда здоровью, то речь может идти о статье 115 УК РФ - умышленное причинение легкого вреда здоровью", - отметил он.

Адвокат Тимур Филиппов уверен, что федеральный судья нарушил несколько законов.

"В данном инциденте могут быть в первую очередь кодекс судейской этики. Согласно статье 9 этого кодекса, объективность и беспристрастность судьи являются обязательными условиями надлежащего осуществления правосудия. Поведение судьи в ходе судебного разбирательства и вне стен суда должно способствовать поддержанию уверенности общества и участников процесса в объективности и беспристрастности судьи и органов судебной власти. Кроме этого, если доказан факт нанесения ударов, то это подпадает под статью о побоях, предусматривающую ответственность за насильственные действия - статья 116 УК РФ. И напоследок, статья 286 УК РФ - превышение должностных полномочий. Если речь идет о судье, возможно рассматривать его действия как превышение полномочий, если он использовал своё положение для давления на потерпевшую", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". ⁣⁣⠀

Но пока ничего не доказано, у судьи есть неприкосновенность и его задержание считается невозможным. ⁣⁣⠀

"Да, судьи имеют неприкосновенность. Согласно статье 16 закона «О статусе судей», судью можно привлечь к ответственности только при наличии решения квалификационной коллегии судей, которая дает согласие на возбуждение уголовного дела. Однако это касается лишь уголовной ответственности, а не административных правонарушений. В данном случае полиция не может задержать судью без разрешения этой коллегии, даже если есть основания. Однако полиция должна в любом случае пресечь совершаемое преступление или административное правонарушение независимо от того, в какой должности находится лицо. Полиция обязана⠀регистрировать заявление потерпевшей и направить материалы проверки в территориальный СК», - отметил он. ⁣⁣⠀

Что касается решения совета судей, то оно может быть как в виде предупреждения, так и лишения полномочий. ⁣⠀

"Сроки рассмотрения Советом судей зависят от конкретной ситуации, но обычно они должны действовать оперативно, чтобы не затягивать процесс. Конкретных обязательных сроков в законодательстве нет. Меры Совета судей могут варьироваться: предупреждение или замечание, рекомендация понижения судьи в должности, отстранение судьи от должности на время расследования, инициирование дисциплинарного разбирательства, направление дела в квалификационную коллегию для возбуждения вопроса о досрочном прекращении полномочий", - объяснил юрист. ⁣⠀

Филиппов также добавил, что фиксация инцидента на видео законна, если она производится в общественном месте и не нарушает прав других лиц на частную жизнь. ⁣⁣⠀

"Требования силовиков удалить записи незаконны. Это противоречит законодательству, в частности статье 29 Конституции РФ, гарантирующей свободу получения информации. Такие требования могут расцениваться как превышение полномочий и нарушение прав на свободу распространения информации. Полицейские не имеют права требовать удаления записи, особенно если это делается под угрозой задержания, что может быть квалифицировано превышение должностных полномочий . злоупотребление властью - статья 286 УК РФ", - подчеркнул он. ⁣⁣

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