Совет судей заинтересовался инцидентом в Усть-Лабинске

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Совет судей Краснодарского края отчитался о начале проверки после жалобы жительницы Усть-Лабинска, что местный судья избил ее.

Как информировал "Кавказский узел", жительница города Усть-Лабинск Краснодарского края Валерия Кандаурова рассказала, что обратилась в полицию и прокуратуру с жалобой, что подверглась избиению со стороны судьи. Видео с моментом избиения опубликовали телеграм-каналы.

На публикации в СМИ и соцсетях о том, что Валерия Кандаурова будто бы подверглась избиению со стороны судьи, отреагировал Совет судей Краснодарского края, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По сведениям, изложенным в публикации, Советом судей Краснодарского края назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято соответствующее решение, сообщила пресс-служба сегодня в своем телеграм-канале.

Напомним, телеграм-каналы распространили видео, на котором показан момент избиения девушки мужчиной средних лет. Кандаурова утверждает, что он является судьей и что будто бы силовики уговаривали ее удалить видео с избиением, угрожая, что в противном случае не отпустят ее из полицейского участка. Инцидент, по словам девушки, произошел из-за того, что она попросила судью, чтобы тот убрал свою машину, которая заблокировала автомобиль Кандауровой.

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