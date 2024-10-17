Жительница Усть-Лабинска пожаловалась на избиение судьей

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Проживающая в городе Усть-Лабинск Краснодарского края Валерия Кандаурова обратилась в полицию и прокуратуру с жалобой, что подверглась избиению со стороны федерального судьи за требование, чтобы он убрал свою машину. Видео с моментом избиения опубликовали Telegram-каналы.

Видео, на котором показан момент избиения девушки, опубликовал сегодня телеграм-канал RusNews.

На кадрах ролика показана девушка, которая находится за рулем автомобиля. Машина стоит на месте. К ней подошел мужчина средних лет. "Что борзая что ли?" – спросил он девушку. "Вообще-то я девушка", – ответила та. После этого мужчина ей нанес удар.

"Что вы себе позволяете?" – вскричала девушка. "Это ты что тут себе позволяешь", – ответил ей мужчина.

Далее девушка потребовала, чтобы он отошел от машины, на это мужчина спросил ее, что ему будет, если он от нее не отойдет. Девушка попросила человека, который находился рядом с ней, чтобы он позвонил в полицию.

Пострадавшая и свидетель рассказали, что инцидент произошел в Усть-Лабинске 11 октября. Валерия Кандаурова с подругой вышла из дома и увидела, что ее машина заблокирована другим автомобилем. Соседи ей рассказали, что эта машина принадлежит федеральному судье. Кандаурова позвонила ему по домофону, судья ей заявил, что убирать машину не будет. После того, как Кандаурова посигналила из своего автомобиля, судья вышел на улицу и нанес ей несколько ударов, сказано в описании видеоролика.

Кандаурова рассказала, что судья сам вызвал полицию, и что на место прибыли три полицейские машины. Кандаурову и ее подругу доставили в отделение, по ее словам, силовики уговаривали ее удалить видео, и угрожали, что в противном случае не отпустят девушек из полиции. Кандаурова отметила, что в полиции пробыла около получаса, затем обратилась в больницу, где врачи зафиксировали ушиб мягких тканей лица как результат побоев. Кандаурова подала заявление в полицию и прокуратуру, сообщил телеграм-канал "Осторожно, новости".

На 10.30 мск на сайтах управления МВД по Краснодарскому краю и на сайте прокуратуры региона нет комментариев относительно сообщения об избиении жительницы Усть-Лабинска федеральным судьей.

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