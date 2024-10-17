RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:32, 17 октября 2024

Жительница Усть-Лабинска пожаловалась на избиение судьей

Скриншот из видео с места конфликта. Источник: https://t.me/rusnews/60967

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проживающая в городе Усть-Лабинск Краснодарского края Валерия Кандаурова обратилась в полицию и прокуратуру с жалобой, что подверглась избиению со стороны федерального судьи за требование, чтобы он убрал свою машину. Видео с моментом избиения опубликовали Telegram-каналы.

Видео, на котором показан момент избиения девушки, опубликовал сегодня телеграм-канал RusNews.

На кадрах ролика показана девушка, которая находится за рулем автомобиля. Машина стоит на месте. К ней подошел мужчина средних лет. "Что борзая что ли?" – спросил он девушку. "Вообще-то я девушка", – ответила та. После этого мужчина ей нанес удар.

"Что вы себе позволяете?" – вскричала девушка. "Это ты что тут себе позволяешь", – ответил ей мужчина.

Далее девушка потребовала, чтобы он отошел от машины, на это мужчина спросил ее, что ему будет, если он от нее не отойдет. Девушка попросила человека, который находился рядом с ней, чтобы он позвонил в полицию.

Пострадавшая и свидетель рассказали, что инцидент произошел в Усть-Лабинске 11 октября. Валерия Кандаурова с подругой вышла из дома и увидела, что ее машина заблокирована другим автомобилем. Соседи ей рассказали, что эта машина принадлежит федеральному судье. Кандаурова позвонила ему по домофону, судья ей заявил, что убирать машину не будет. После того, как Кандаурова посигналила из своего автомобиля, судья вышел на улицу и нанес ей несколько ударов, сказано в описании видеоролика.

Кандаурова рассказала, что судья сам вызвал полицию, и что на место прибыли три полицейские машины. Кандаурову и ее подругу доставили в отделение, по ее словам, силовики уговаривали ее удалить видео, и угрожали, что в противном случае не отпустят девушек из полиции. Кандаурова отметила, что в полиции пробыла около получаса, затем обратилась в больницу, где врачи зафиксировали ушиб мягких тканей лица как результат побоев. Кандаурова подала заявление в полицию и прокуратуру, сообщил телеграм-канал "Осторожно, новости".

На 10.30 мск на сайтах управления МВД по Краснодарскому краю и на сайте прокуратуры региона нет комментариев относительно сообщения об избиении жительницы Усть-Лабинска федеральным судьей.

"Кавказский узел" также писал, что 23 июля стало известно, что суд приговорил бывшего судью Темрюкского районного суда Краснодарского края Павла Грачева к 8,5 года колонии строгого режима, признав его виновным в получении взятки.

26 декабря 2023 года стало известно, что суд приговорил к 8 годам лишения свободы бывшего судью Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака, признав его виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
17 октября 2024, 11:27
Совет судей заинтересовался инцидентом в Усть-Лабинске
Горящий мусорный полигон. Фото: Телеграм канал Светланы Радионовой
17 октября 2024, 09:37
После жалоб жителей Гуково суд приостановил работу мусорного полигона
Больница в Игали, стоп-кадр видео https://t.me/onfdagestan/1772
17 октября 2024, 08:41
Инициатива дагестанских властей по оптимизации больниц вызвала недовольство сельчан
17 октября 2024, 07:45
Военный из Северной Осетии убит на Украине
Руки в наручниках. Иллюстрация создана с помощью программы Copilot
17 октября 2024, 06:49
Ростовчанин осужден на длительный срок за пособничество Украине
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
15:45, 23 июля 2024
BERG...man Tbilisi
30
Как стартовали в ЧР по футболу клубы С. Кавказа и Юга РФ
Все блоги
Справочник
Участники акции в Тбилиси. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла" . Как власти Грузии приняли закон об иноагентах

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Блогеры
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:06, 2 октября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Квадроберы кусают детей? Прогресс и демократия, эволюция вспять или надо лечить и запрещать?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
12:11, 4 августа 2024
BERG...man Tbilisi
17
Зенит - Ростов: 5-0. Феерический дебют Глушенкова и довольный Карпин. Видео
Фото
15:45, 23 июля 2024
BERG...man Tbilisi
30
Как стартовали в ЧР по футболу клубы С. Кавказа и Юга РФ
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Мухаммад Тамасханов. Фото: https://fortanga.org/2024/10/u-imama-mecheti-muhammada-tamashanova-prohodit-obysk/
16 октября 2024, 18:28
Силовики отпустили ингушского имама после обыска

Международная конференция на тему "Климатические изменения и справедливый переход: Роль и деятельность профсоюзов". Фото: https://www.trend.az/azerbaijan/society/3949753.html
16 октября 2024, 17:44
Армянские активисты призвали отменить климатическую конференцию в Баку

Тихорецкий район. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
16 октября 2024, 15:41
Власти отчитались о выплатах жителям поврежденных домов в Тихорецком районе

Рамзан Кадыров (слева) и Дмитрий Песков. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/
16 октября 2024, 13:19
Песков отказался комментировать угрозы Кадырова сенатору и депутатам

Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Показать больше