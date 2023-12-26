Краснодарский судья осужден за мошенничество

26 декабря 2023, 04:59

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Суд в Волгограде приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего судью Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака, признав его виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", в мае стало известно о деле бывшего судьи Октябрьского районного суда Краснодара Геннадии Байраке, который обвиняется в мошенничестве. Байрак пожаловался на резкое ухудшение состояния здоровья в СИЗО и отсутствии возможности для обследования.

По данным следствия, Байрак, будучи председателем Октябрьского районного суда Краснодара, в 2020 году оказал некое содействие своему знакомому в судебном разрешении его гражданского спора. За эту "услугу" Байрак, по версии следствия, потребовал заплатить ему 2,3 миллиона рублей. Знакомый уклонялся от выплаты той суммы. Тогда Байрак 28 января 2021 года от имени адвоката составил поддельный иск о взыскании долга с Пономарева "за оказание юридических услуг". Последовал арест домовладения знакомого, после чего он согласился оплатить требуемую сумму. Сделал он это 10 марта 2021 года под наблюдением спецслужб.

Суд в Волгограде приговорил к восьми годам колонии бывшего судью Октябрьского районного суда Краснодара Геннадий Байрака. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве, пишет 25 декабря РИА "Новости" со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерину Вальковскую.

Байраку также запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на два года и назначен штраф в 500 тысяч рублей, сообщают "Кубанские новости".

Комментариями Геннадия Байрака и его официальных представителей касательно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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