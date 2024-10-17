75 жильцов дома в Нальчике эвакуированы из-за пожара

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Двадцать человек спасены из задымленных квартир дома в Нальчике, где произошел пожар, один из пострадавших госпитализирован, сообщило республиканское управление МЧС.

Сообщение о пожаре в семиэтажном доме на Кабардинской улице поступило в экстренные службы вечером 16 октября.

Возгорание произошло в квартире на пятом этаже. Непосредственно из загоревшейся квартиры были спасены четыре человека, всего из задымленной зоны пожарные вывели 20 человек, всего из здания было эвакуировано 75 жильцов.

Погибших нет, один человек в результате происшествия был доставлен в больницу. Площадь пожара составила 70 квадратных метров, говорится в сообщении официального телеграм-канала МЧС республики.

Причины пожара ведомство пока не назвало.

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