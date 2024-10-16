Жительница Астрахани задержана за осквернение икон в церкви

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Полицейские задержали жительницу Астрахани после того, как она облила красной жидкостью иконы Успенского собора, сообщили в управлении МВД по региону.

Жалоба в полицию поступила от старосты Успенского собора. Две иконы в храме - Николая Чудотворца и Казанской Божьей Матери - оказались облиты неизвестной жидкостью красного цвета. "Просмотрев видеозаписи с камер наблюдения, оперативники установили подозреваемую, которую впоследствии задержали", - сообщили в пресс-службе МВД по Астраханской области.

Полицейские задержали 48-летнюю астраханку. Свой поступок она объяснила душевной травмой, пишет со ссылкой на ведомство ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 июля в Азовском районе четверо подростков младше 16 лет были заподозрены в глумлении над иконой.

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