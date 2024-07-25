В Ростовской области четверо подростков сожгли православные иконы / скриншот: ТГ-канал "Don Mash"

25 июля 2024, 10:11

Подростки в Ростовской области заподозрены в глумлении над иконой

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В Азовском районе Ростовской области четверо подростков младше 16 лет подозреваются в сожжении православной иконы.

Внимание на подростков, 2008, 2009 и 2010 годов рождения, из села Самарское правоохранительные органы обратили после того, как в соцсетях появилось видео, где они разбивают молотком икону, поджигают и фотографируются на ее фоне. Инцидент произошел в мае этого года.

Личности несовершеннолетних установили, их нашли и доставили на допрос. Их подозревают в преступлении по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), сообщил 24 июля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

"Кавказский узел" также писал, ранее живущий в Москве выходец из Дагестана Хавиер Ярмагомедов принес публичные извинения верующим за то, что во время прямого эфира в интернете растоптал христианский крест. Силовики задержали Ярмагомедова по обвинению в оскорблении чувств верующих. Обвинение Ярмагомедова, растоптавшего православный крест в прямом эфире, в оскорблении чувств верующих соответствует тенденции последних лет, по таким делам часто назначают максимальное наказание, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Комментаторы в соцсети потребовали наказать стримера Ярмагомедова за осквернение христианского символа, также они напомнили об избиении в СИЗО сыном Рамзана Кадырова Никиты Журавеля, сжегшего Коран.

Напомним, что Никита Журавель был задержан в Волгограде 20 мая 2023 года. Молодой человек сжег Коран на фоне местной мечети и разместил видео в интернете. Он сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей. 27 февраля 2024 года суд приговорил его к трем годам и шести месяцам лишения свободы. 25 сентября 2023 года глава Чечни опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО Журавеля. Кадыров похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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