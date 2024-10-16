Уроженец Ингушетии обвинен в содействии терроризму

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В Москве арестован уроженец Ингушетии Саид-Магомед Мерешков, который обвиняется по статье о содействии терроризму.

Дело против Мерешкова было возбуждено в начале сентября, 11 сентября он был задержан.

В тот же день ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности), следует из постановления Преображенского суда Москвы о об удовлетворении ходатайства об аресте, которое было опубликовано на сайте суда 15 октября. Из него также следует, что преступление было совершено группой лиц.

Защита Мерешкова ходатайствовала об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь при этом на наличие малолетнего ребенка, однако суд счел, что оснований для этого нет. Подробности обвинения в постановлении не приводятся.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае была объявлена в розыск уроженка Назрани, которая подозревается в том, что она вступила в террористическую организацию и собирала деньги на ее нужды.