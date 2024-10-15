Групповое избиение школьника в Дербенте вызвало резонанс в сети

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Подросток в Дербенте был госпитализирован с переломом и сотрясением мозга после избиения в школе 20 сверстниками, родители ученика пожаловались, что виновные пытаются избежать ответственности, сообщили в МВД. Жители Дагестана, комментируя инцидент в соцсети, раскритиковали администрацию школы, а также потребовали строго наказать виновных.

Как информировал "Кавказский узел", в Дагестане периодически происходят массовые драки с участием школьников. Так, 5 сентября 2023 года стало известно, что в Махачкале около 50 школьников приняли участие в драке, во время которой было использовано травматическое оружие. В конце апреля текущего года в Махачкале произошла массовая драка, в которой приняло участие около 100 подростков.

По данным администрации Дербента, 9 октября в местной школе №19 произошла драка между учащимися 9-го и 11-го классов. В тот же день в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) поступила жалоба от пострадавшей стороны. Об инциденте было поставлено в известность городское управление образования.

Избитый школьник был доставлен в больницу. Его посетила директор школы. С каждой из сторон конфликта руководством школы и инспектором ПДН были проведены беседы, сообщила сегодня ночью на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Дербента.

По словам пресс-секретаря МВД Дагестана Гаяны Гариевой, избитый девятиклассник был госпитализирован с переломом височно-скуловой кости, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Она отметила, что его избили 20 школьников, и что родители избитого подростка обратились к ней.

"Семью возмущает не только тот факт, что произошло вопиющее по своей жестокости избиение, но и то, что реальных виновников пытаются вывести из-под удара, то есть укрывают от ответственности", – написала Гариева в своем телеграм-канале "Криминальная хроника МВД Дагестана".

Она добавила, что после нападения его инициатор заплатил нападавшим по 500 рублей "за услугу и поддержку". Спустя около недели после инцидента родители избитого подростка столкнулись с сопротивлением педагогов.

Этот пост в телеграм-канале "Криминальная хроника МВД Дагестана", на который подписаны более 125 тысяч пользователей, на 11.45 мск набрал около 15,8 тысячи просмотров и 196 комментариев.

"Учителям позор, кто помогает скрыть виновного. Они не учителя, а [яркоэкспрессивное выражение]", – заявил Yusef Gabriel.

"Такое нельзя оставлять просто так. Дальше больше будет продолжаться", – считает Абукерим $Х.

"Будущие преступники, приструнить по всей строгости", – потребовал пользователь An-602.

"Малолетние беспредельщики, с этих 500 рублей начинаются беззаконие, безнаказанность и вседозволенность. Они еще в школе учатся. А что с ними дальше будет?" – задался вопросом пользователь А.М.82.

Видео с избиением подростка в школе Дербента опубликовал сегодня в соцсети "ВКонтакте" паблик "Что там у дагестанцев". На кадрах показан школьный коридор, в нем – скопление учеников. Между двумя из них начинается драка, затем к ней подключаются другие школьники. На этом ролик, длительность которого составляет 26 секунд, обрывается.

Этот пост в паблике "Что там у дагестанцев", на который подписаны более 20,5 тысячи пользователей, на 11.45 мск набрал около 1,9 тысячи просмотров и 16 комментариев.

"А учителя в этот момент спали?" – спросил Nnn G.

"А учителя видимо ставки делали", – сыронизировал Рустам Магомедов.

"Всех на учет в ПДН и максимальные штрафы родителям. Сделали ребенка в 15 лет калекой. Агрессия почти всегда идет из семьи. Это не проблема только ребенка, это проблема и семьи", – написала Raisat Maksimovna.

"Зверство! А сколько таких случаях? Немного больше, чем становится известно", – заявил George Ben.

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