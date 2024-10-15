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13:01, 15 октября 2024

Житель Дагестана получил срок за стрельбу на свадьбе в Астрахани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к 1,5 года колонии жителя Дагестана, стрелявшего из сигнального оружия на свадьбе в Астрахани.

Как писал "Кавказский узел", хотя стрельба и расценивается как правонарушение, но на Северном Кавказе сохранилась традиция стрелять на свадьбе. Так, в феврале полиция обнародовала видео с извинениями жителя Краснодара, задержанного за стрельбу на свадьбе. Молодой человек объяснил свои действия попыткой следовать кавказским обычаям. В январе семилетняя девочка получила ранение в результате стрельбы на свадьбе в Карачаево-Черкесии. Задержанный в связи с инцидентом житель Ростова-на-Дону признал вину, сообщили в полиции.

Обряд стрельбы на кавказской свадьбе считался "оберегом от сглаза", однако древняя традиция давно превратилась в элемент веселья и куража, констатировали в 2018 году опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. "Многие кавказцы уже забыли истинный смысл стрельбы и стреляют, потому что весело", – сказал, в частности, Ахмет Ярлыкапов.

Судом установлено, что в июне мужчина, находясь в салоне автомобиля в составе свадебного кортежа на улице Бакинской в Астрахани, сначала не менее пяти раз выстрелил в воздух из сигнального пистолета. А после, находясь около одного из домов на той же улице, выстрелил еще пять раз. Он обвинен по части 2 статьи 213 УК России (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия), сообщили в пресс-службе астраханской прокуратуры.

Кировский районный суд назначил обвиняемому наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительной колонии общего режима, передает со ссылкой на прокуратуру "Интерфакс".

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Автор: "Кавказский узел"

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