Молодой человек, задержанный за стрельбу на свадьбе в Краснодаре. Кадр заретушированного видео, размещенного в телеграм-канале Ирины Волк https://t.me/IrinaVolk_MVD/608

25 февраля 2024, 17:22

Краснодарец публично извинился за стрельбу на свадьбе

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Полиция обнародовала видео с извинениями жителя Краснодара, задержанного за стрельбу на свадьбе. Молодой человек объяснил свои действия попыткой следовать кавказским обычаям.

Как писал "Кавказский узел", хотя стрельба и расценивается как правонарушение, но на Северном Кавказе сохранилась традиция стрелять на свадьбе. В январе семилетняя девочка получила ранение в результате стрельбы на свадьбе в Карачаево-Черкесии. Задержанный в связи с инцидентом житель Ростова-на-Дону признал вину, сообщили в полиции.

Обряд стрельбы на кавказской свадьбе считался "оберегом от сглаза", однако древняя традиция давно превратилась в элемент веселья и куража, констатировали в 2018 году опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. "Многие кавказцы уже забыли истинный смысл стрельбы и стреляют, потому что весело", – сказал, в частности, Ахмет Ярлыкапов.

Полицейские в Краснодаре проводят проверку "по факту группового нарушения общественного порядка", сообщила сегодня в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлены и опрошены лица, участвовавшие в праздничном мероприятии и нарушившие общественный порядок в жилом секторе и на федеральной трассе. Среди них - 22-летний местный житель, несколько раз выстреливший в воздух у подъезда дома. Выяснилось, что выстрелы производились из охолощенного оружия", - говорится в сообщении.

Несколько человек уже привлечены к административной ответственности, "действиям остальных правонарушителей также будет дана правовая оценка", отмечается в публикации.

Сообщение проиллюстрировано видеороликом, на который наложена эмблема МВД и надпись "МВД России". Запись сделана в помещении, на ней показан молодой человек, чье лицо заретушировано. Он говорит, волнуясь и подбирая слова.

"Находясь сегодня, 24 февраля, на улице Душистой, 60, у друга на свадьбе, достал из автомобиля автомат Калашникова охолощенный, и, так как думал, [что] по их обычаям это нормально будет и со стороны закона и со стороны людей, произвел выстрелы в воздух. Поступок необдуманный, и такого больше не повторится", - сказал на видео задержанный. Управление МВД по Краснодарскому краю сделало в своем телеграм-канале репост этой публикации, не сопроводив ее дополнительной информацией.

Инцидент произошел 24 февраля на улице Душистой. Там жених и невеста стояли около многоэтажки, а один из гостей произвел выстрел из автомата. Это сопровождалось радостными криками и свистом, сообщает сегодня 93.ru.

В тот же день свадебный кортеж более чем из 10 автомобилей перекрыл несколько полос на Ейском шоссе и въезд в жилой комплекс в Молодежном микрорайоне. Водители вышли из машин и стали танцевать. Очевидцы рассказали, что у некоторых автомобилей не было номеров, пишет издание.

По данным городского управления МВД, к административной ответственности привлечены водители, нарушившие правила дорожного движения на Ейском шоссе, сообщает сегодня "Коммерсант".

Задержанный за стрельбу - 22-летний местный житель. «Предмет, из которого мужчина осуществлял выстрел, не представлял угрозы для окружающих и не является боевым оружием. По окончании разбирательства будет принято законное решение и действиям указанного гражданина дана правовая оценка», - цитирует издание сообщение городской полиции.

"Кавказский узел" неоднократно писал об инцидентах со стрельбой на свадьбах в регионах Северного Кавказа. Так, в марте 2023 года за стрельбу на свадьбе был наказан житель Нальчика. В январе того же года на границе Северной Осетии и Ингушетии участники свадебного кортежа стреляли в воздух около поста полиции, при этом полицейские не попытались помешать им.

В Чечне с 2012 года действует строгий запрет на обычай стрельбы во время проведения свадебных торжеств. В ноябре 2015 года за нарушение этого запрета были уволены два сотрудника МВД, стрелявшие в воздух из табельного оружия на свадьбах своих знакомых.

Стрельба на кавказских свадьбах не является историческим обычаем, хотя и достаточно распространена, указал в 2013 году "Кавказскому узлу" дагестанский ученый Магомедхан Магомедханов. В Дагестане стрелять на свадьбах стали реже, эта практика может совсем исчезнуть из городов республики, отметили в 2018 году опрошенные "Кавказским узлом" главреды местных СМИ.

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Примечание:

"Юристы прокомментировали инцидент с ребенком-гранатометчиком в Чечне", "Драки с участием кавказцев стали обыденностью в Москве", "Пользователей соцсети возмутила стрельба на свадьбе в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

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