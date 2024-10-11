ЕСПЧ признал нарушение прав Эльдара Гасанова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека признал неправомерными досудебное заключение бывшего генерального прокурора Азербайджана Эльдара Гасанова и отказ в своевременной медицинской помощи ему.

Как писал "Кавказский узел", защита просила отпустить Эльдара Гасанова на свободу в связи с ухудшением здоровья, но прокуратура заявила, что у обвиняемого нет заболеваний, несовместимых с арестом. Заседание 3 сентября 2021 года прерывалось из-за ухудшения самочувствия Гасанова, но изменить ему меру пресечения суд отказался. Европейский суд по правам человека 19 ноября 2021 года принял обеспечительные меры в отношении Гасанова в связи с состоянием его здоровья. Адвокаты призвали президента Азербайджана вмешаться в дело Гасанова. В январе 2022 года Гасанов был приговорен к десяти годам лишения свободы. В июле того же года защита заявила, что в заключении Гасанов лишен эффективной медпомощи.

Эльдар Гасанов в 1995-2000 годах занимал пост генпрокурора Азербайджана, в 2001-2013 годах являлся послом Азербайджана в Румынии, а с 2013 по 2020 год – в Сербии, Боснии и Герцеговине и Черногории. Он был задержан 13 августа 2020 года по обвинению в нецелевом использовании средств госбюджета и злоупотреблении полномочиями. Гасанов заявил о своей невиновности, правозащитники связали преследование бывшего посла с его политическими амбициями.

Европейский суд по правам человека объявил 10 октября решение по делу "Гасанов против Азербайджана" - жалобе бывшего генпрокурора Азербайджана, дипломата Эльдара Гасанова.

В своем заявлении Гасанов оспаривал законность предварительного заключения, а также жаловался на несвоевременное оказание ему медицинской помощи. Он указывал, что суд первой инстанции не привел достаточных оснований для постановления о его заключении под стражу, а также не принял во внимание его возраст и состояние здоровья, заслуги на государственной службе, академические труды и награды. Также Гасанов заявлял, что был лишен своевременной надлежащей медицинской помощи, что усугубило проблемы у него со здоровьем.

Гасанов просил ЕСПЧ признать нарушение его прав по трем статьям - запрещение пыток, право на свободу и безопасность и пределы ограничения прав (статьи 3, 5 и 18 Европейской конвенции прав человека). Суд, рассмотрев дело, признал нарушение прав Гасанова по статьям 3 и 5, в связи с чем назначил ему компенсацию морального вреда в размере 6 тысяч евро, а также компенсацию судебных расходов на сумму 3234 евро.

Эксперт в области права, глава Группы прав медиа Халид Агалиев особо отметил, что в деле Гасанова Европейский суд счел нарушенным статью о запрете пыток. В делах против Азербайджана нарушение этой статьи сравнительно нечасто признавалось ЕСПЧ, заявил он корреспонденту "Кавказского узла", комментируя решение.

Признав нарушение прав Гасанова на свободу и безопасность, суд счел неправомерным его досудебное заключение. На приговор Гасанову по существу дела, в связи с которым он до сих пор находится в тюрьме, решение ЕСПЧ не распространяется. Если бы ЕСПЧ усмотрел в деле Гасанова также нарушение статьи 18 Европейской конвенции, то есть признал его преследование политически мотивированным, осужденный мог бы рассчитывать на пересмотр приговора, однако в этой части жалоба бывшего генпрокурора Азербайджана не была удовлетворена, пояснил Агалиев.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступным для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.