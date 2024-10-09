RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:46, 9 октября 2024

Дошло до суда дело о насилии над ребенком в детском саду Владикавказа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Передано в суд дело бывшей воспитательницы детского сада №176 во Владикавказе, которая применила насилие к воспитанникам, в результате чего один ребенок получил травму.

Как писал "Кавказский узел", в начале августа в отношении воспитательницы детского сада во Владикавказе возбуждено уголовное дело после того, как ребенок получил травму руки из-за грубого обращения.

Передано в суд дело бывшей воспитательницы детского сада №176, которая обвиняется в том, что в августе во время обеденного кормления хватала детей за головы, причиняя физическую боль. Кроме того, в тот же день она схватила одного из детей за руку, протащила его на весу и бросила на пол, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале прокуратуры Северной Осетии 8 октября.

Воспитательнице предъявлено обвинение по статье 156 ((ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним), статье 116 УК РФ (совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Владикавказа.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
09 октября 2024, 04:45
Приговор Дмитрию Новикову оставлен в силе
09 октября 2024, 02:47
Жилой дом поврежден обломками беспилотника на Кубани
09 октября 2024, 01:50
Защита адвоката Федоренко обжаловала в кассации ее арест
09 октября 2024, 00:51
Суд оставил Полумордвинова в СИЗО
Проект Генплана Краснодара. Скриншот фото из Telegram-канала "Красный темник" от 08.10.24, https://t.me/redtemnik/4580
08 октября 2024, 23:52
Краснодарцы возмущены сроками обсуждения Генплана
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:24, 8 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
туристка заблудилась на экотропе - этого бы не случилось, будь в платном парке указатели
Фото
09:35, 6 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
6
выставка натовской техники - фото
Фото
22:29, 3 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о проекте закона против пропаганды чайлдфри
Все блоги
Справочник
Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Тбилисоба. 2022 год. Скриншот https://youtu.be/7ImJ3wFJibc Тбилисоба

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Блогеры
Фото
11:24, 8 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
туристка заблудилась на экотропе - этого бы не случилось, будь в платном парке указатели
Фото
09:35, 6 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
6
выставка натовской техники - фото
Фото
22:40, 4 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
2
учительницу уволили из-за цвета одежды
Фото
22:29, 3 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о проекте закона против пропаганды чайлдфри
Фото
21:46, 2 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
5
кавказцы в Америке
Аналитика
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
09 сентября 2024, 19:48
В августе 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было
Темы дня
Мансур Жабраилов приносит извинения. Стоп-кадр видео ЧГТРК "Грозный" от 08.10.24, https://t.me/groznytv/25935
08 октября 2024, 20:35
Жабраилов извинился перед христианами

Ахмат Кадыров. Фото: https://minsport-chr.ru/ahmat-ramzanovich-kadyrov-ministr.html
08 октября 2024, 17:02
Сын Кадырова пригрозил бойцам поп-ММА

Афган Садыгов. Фото: https://oc-media.org/ru/v-azerbayodzhane-za-vymogatelstvo-arestovany-redaktory-novostnykh-sayotov/
08 октября 2024, 13:04
Афган Садыгов госпитализирован в тюремную больницу

Мансур Жабраилов. Фото: naslednik_firdawsa / Telegram
08 октября 2024, 12:07
Ролики Мансура Жабраилова остались доступны в соцсетях

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше