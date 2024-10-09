Дошло до суда дело о насилии над ребенком в детском саду Владикавказа

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Передано в суд дело бывшей воспитательницы детского сада №176 во Владикавказе, которая применила насилие к воспитанникам, в результате чего один ребенок получил травму.

Как писал "Кавказский узел", в начале августа в отношении воспитательницы детского сада во Владикавказе возбуждено уголовное дело после того, как ребенок получил травму руки из-за грубого обращения.

Передано в суд дело бывшей воспитательницы детского сада №176, которая обвиняется в том, что в августе во время обеденного кормления хватала детей за головы, причиняя физическую боль. Кроме того, в тот же день она схватила одного из детей за руку, протащила его на весу и бросила на пол, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале прокуратуры Северной Осетии 8 октября.

Воспитательнице предъявлено обвинение по статье 156 ((ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним), статье 116 УК РФ (совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Владикавказа.

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