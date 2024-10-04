Трое полицейских из Карачаево-Черкесии обвинены в избиении местного жителя

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Сотрудники полиции из Зеленчукского района в ходе конфликта избили местного жителя, дело о превышении должностных полномочий направлено в суд.

Сотрудники полиции из Зеленчукского района обвинены в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ), сообщило сегодня управление Следкома России по Карачаево-Черкесии.

"По версии следствия, 13 февраля 2024 года обвиняемые, являясь оперуполномоченными районного отдела полиции, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, в ходе возникшего конфликта при проведении оперативно-розыскных мероприятий применили в отношении местного жителя физическую силу, нанеся несколько ударов по различным частям тела", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Как писал "Кавказский узел", ранее также управление СКР по Карачаево-Черкесии сообщало о задержании силовиков, которые, по версии следствия, подбросили оружие и патроны местному жителю.

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