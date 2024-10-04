RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:24, 4 октября 2024

Трое полицейских из Карачаево-Черкесии обвинены в избиении местного жителя

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники полиции из Зеленчукского района в ходе конфликта избили местного жителя, дело о превышении должностных полномочий направлено в суд.

Сотрудники полиции из Зеленчукского района обвинены в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ), сообщило сегодня управление Следкома России по Карачаево-Черкесии.

"По версии следствия, 13 февраля 2024 года обвиняемые, являясь оперуполномоченными районного отдела полиции, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, в ходе возникшего конфликта при проведении оперативно-розыскных мероприятий применили в отношении местного жителя физическую силу, нанеся несколько ударов по различным частям тела", - говорится в Telegram-канале ведомства. 

Как писал "Кавказский узел", ранее  также управление СКР по Карачаево-Черкесии сообщало о задержании силовиков, которые, по версии следствия, подбросили оружие и патроны местному жителю.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Зарема Мусаева с именным бейджем. Скриншот фото из Telegram-канала "Команды против пыток" (признана иноагентом) от 15.05.24, https://t.me/no_torture/3255
04 октября 2024, 21:39
Зарема Мусаева получила второе взыскание в колонии
Афган Садыгов. Стоп-кадр видео из YouTube-канала Kanal 13 от 29.03.2023, https://www.youtube.com/watch?v=gbXxY0xUezA
04 октября 2024, 20:49
Афган Садыгов отказался от госпитализации
Лариса Бочиева. Скриншот фото из Telegram-канала Шамиля Хадулаева от 04.10.24, https://t.me/khadulaev/9032
04 октября 2024, 20:01
Лариса Бочиева выпущена из СИЗО
Апелляционный суд в Новороссийске. Фото корреспондента "Кавказского узла"
04 октября 2024, 19:23
Суд оставил в силе арест Натальи Федоренко
Конституция Чеченской Республики. Фото: Чеченская Государственная Телерадиокомпания "Грозный" https://grozny.tv/news/day-in-history/54004
04 октября 2024, 18:38
Аналитики оценили перспективы объявления иноагентами глав регионов
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
21:46, 2 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
5
кавказцы в Америке
Фото
18:05, 19 сентября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Криминальный талант. Откуда берутся мошенники?
Фото
18:24, 21 июля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
комик приехал в Ингушетию и записал стендап
Все блоги
Справочник
Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
21:46, 2 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
5
кавказцы в Америке
Фото
18:05, 19 сентября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Криминальный талант. Откуда берутся мошенники?
Фото
18:24, 21 июля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
комик приехал в Ингушетию и записал стендап
Фото
14:32, 21 июня 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
На Кавминводах требуют восстановить администрацию особо охраняемого курортного региона
Фото
14:31, 24 апреля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
3
"нерусские люди" и туристы в Архызе
Аналитика
09 сентября 2024, 19:48
В августе 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было
09 августа 2024, 11:40
В июле 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
Темы дня
Апелляционный суд в Новороссийске. Фото корреспондента "Кавказского узла"
04 октября 2024, 19:23
Суд оставил в силе арест Натальи Федоренко

Флаги Грузии и Евросоюза. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru
04 октября 2024, 15:29
Евросоюз прекратил контакты с правительством Грузии

Асхабали Алибеков. Cкриншот видео "Дикий десантник" https://www.youtube.com/watch?v=Xf4kH0cCmKE
04 октября 2024, 13:09
Обвинение запросило четыре года колонии для Асхабали Алибекова

Мансур Мовлаев. Фото: https://www.currenttime.tv/a/srok-i-deportatsiya-movlaeva/32622725.html
04 октября 2024, 11:35
Мансур Мовлаев заявил о похищении родственников силовиками в Чечне

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше