Полицейские. Карачаево-Черкессия. Фото: https://mvdmedia.ru/

31 августа 2023, 14:40

Полицейские в Карачаево-Черкесии заподозрены в фальсификации улик

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские подбросили оружие и патроны жителю Карачаево-Черкесии, двое из них задержаны, сообщили следователи.

По данным следствия, несколько полицейских остановили автомобиль и применили физическое насилие к водителю, после чего положили ему в карман патроны, а в салон машины - охотничье ружье. Затем они вызвали следственно-оперативную группу, которая зафиксировала факт наличия оружия и боеприпасов и сфальсифицировали материалы уголовного дела, сообщило следственное управление Следственного комитета по Карачаево-Черкесии.

Следователи возбудили дело о превышении должностных полномочий (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК России). "В настоящий момент по подозрению в совершении преступления задержаны двое сотрудников полиции, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

В МВД по республике отметили, что один из подозреваемых - сотрудник ЦПЭ - отстранен от выполнения служебных обязанностей. "При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители - привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Также на возможную причастность к противоправному деянию проверяется и будет дана соответствующая правовая оценка бывшему сотруднику ОВД, на момент указанных событий являвшегося руководителем вышеуказанного должностного лица", - цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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