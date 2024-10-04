Создание парламентской комиссии вызвало скепсис у представителей НПО в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Появление в парламенте Азербайджана комиссии по противодействию внешним вмешательствам и гибридным угрозам стало защитной реакцией властей на усиление давления Запада, но парламент малоэффективен в вопросах госбезопасности, указали представители неправительственных организаций.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября в Азербайджане прошло голосование на досрочных парламентских выборах, в результате правящая партия "Ени Азербайджан" получила 68 из 125 мест в парламенте. Очередные выборы в парламент должны были состояться 3 ноября, но на ноябрь в Баку запланирована международная климатическая конференция COP-29, и правящая партия предложила провести выборы раньше. На "Кавказском узле" опубликована справка "Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане".

В парламенте Азербайджана создана временная комиссия по противодействию внешним вмешательствам и гибридным угрозам, решение об этом было принято 30 сентября, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” сотрудник аппарата парламента.

По его словам, председателем комиссии стал новоизбранный депутат Рамид Намазов, который ранее работал в отделе по внешним связям администрации президента. В функции комиссии входит подготовка отчетов о случаях внешних вмешательств и гибридных угроз, а также предложения по противодействию им. Комиссия проводить общественные слушания, взаимодействовать с органами исполнительной и судебной власти, участвовать в обсуждениях законопроектов в комитетах. Она будет действовать пять лет - в течение срока полномочий состава парламента.

Создание временной комиссии не связано с интересами национальной безопасности, а преследует цели укрепления власти режима, считает директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы.

Название комиссии “временной” является ширмой, чтобы завуалировать долгосрочные цели власти

"Власти прибегают к различным методам, чтобы сохранить под контролем социальные сети, используют оборудование, закупаемое в Израиле, для прослушивания и отслеживания оппозиционных к власти лиц. Это стало достоянием гласности на фоне “скандала с Pegasus”. […] Авторитаризм обретает жесткие формы. Название комиссии “временной” является ширмой, чтобы завуалировать долгосрочные цели власти ужесточения цифрового контроля за обществом и гражданами под прикрытием борьбы с “внешним вмешательством” и “гибридными угрозами”, - сказал Гасымлы корреспонденту “Кавказского узла”.

На его взгляд, борьба с вызовами безопасности не является функцией законодательного органа. “Это сфера органов безопасности. Парламент может принять соответствующие законы, но он не должен повседневно заниматься этим. Единственное положительное в том, что это делается открыто, и власти не скрывают свои цели”, - отметил Гасымлы.

Координатор Национального совета демократических сил по международным вопросам Гюльтекин Гаджибейли считает, что формально парламент как представительный орган может обсуждать любые вопросы, касающиеся общества.

“Парламенты могут обсуждать вопросы безопасности страны. Однако когда речь идет не о демократических странах, а об авторитарном Азербайджане, то за 30 лет [карабахского конфликта] законодательный орган лишь однажды провел слушания на эту тему - в начале 2000-х годов. Но так и не был создан парламентский комитет по Карабаху. Даже были периоды явных угроз со стороны Ирана и России, и тогда Милли Меджлис не проводил слушаний по вызовам безопасности страны. И вдруг сейчас решили создать парламентскую комиссию по борьбе с внешними угрозами. Конечно, они могут объяснить создание комиссии конфликтом между РФ и Украиной на севере и Израилем и Ираном на юге. Но власти Азербайджана больше интересуют интересы усиления собственной власти, а не государства”, - сказала Гаджибейли корреспонденту “Кавказского узла”.

В последнее время на Азербайджан усилилось давление со стороны Запада

По ее мнению, под борьбой с “гибридными угрозами” власти понимают антизападную политику. “В последнее время на Азербайджан усилилось давление со стороны Запада. На сессии ПАСЕ 1 октября открыто прозвучали мнения о том, что власть Азербайджана, проводящая не демократические выборы, нелегитимна, даже нашу страну стали сравнивать с Северной Кореей. Похожие обсуждения были и Конгрессе США. Правда, порой критика Азербайджана носит несправедливый характер, потому что некоторые ставят под сомнение права Азербайджана на восстановление своей территориальной целостности. Однако в Азербайджане есть и реальные проблемы с правами человека, очевидна тенденция к усилению авторитаризма. Поэтому демократический мир не остается равнодушным к этому, и в Европарламенте уже звучат призывы к санкциям против Азербайджане. С другой стороны, определенные санкции введены против членов правительства “Грузинской мечты” в Грузии и это беспокоит также официальный Баку. Поэтому власти пытаются заранее представить возможные санкции как злонамеренные угрозы против национальных интересов страны и одновременно ослаблять влияние Запада”, - сказала Гаджибейли.

Однако, по ее словам, санкции против отдельных чиновников, судей, силовиков не могут расцениваться как угрозы национальной безопасности.

Глава Центра исследований "Восток-Запад" Арастун Оруджлу полагает, что создание временной парламентской комиссии преследует цели вовлечения законодательного органа в борьбу против “иностранного влияния”. “Скорее всего, в Азербайджане еще будет ужесточено законодательство в области финансирования некоммерческих организаций, будут приняты законы типа российского “об иностранных агентах” или подобного аналогичному закону Грузии”, - сказал Оруджлу корреспонденту “Кавказского узла”.

На его взгляд, Баку сотрудничает в этом направлении с Россией, использует ее опыт, а где-то и согласует с Москвой внешнюю политику.

Отметим, что вопросы вопросы взаимодействии спецслужб России и Азербайджана были обсуждены в ходе официального визита в Баку 2-3 октября главы российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Нарышкин встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и руководством Службы государственной безопасности Азербайджана. На встрече с Ильхамом Алиевым были затронуты «актуальные вопросы международной обстановки, взаимодействия СВР России с азербайджанскими спецслужбами по различным направлениям разведывательной деятельности», сообщило 3 октября ТАСС.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.