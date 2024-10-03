Карабахские беженцы объяснили отказ от замены паспортов

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Лишь 3% беженцев из Нагорного Карабаха приняли гражданство Армении, сообщила представитель правительства. Опрошенные "Кавказским узлом" беженцы заявили, что опасаются, что в случае принятия гражданства Армении, их могут лишить права на возвращение на родину и собственности в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", решением правительства Армении, беженцы из Нагорного Карабаха, чтобы трудоустроиться в госструктурах или воспользоваться жилищной программой должны принять гражданство Армении.

За получением гражданства Республики Армения обратились 4918 переселенцев из Нагорного Карабаха, гражданство получили 3226 из них, заявила заместитель начальника Службы миграции и гражданства Нелли Давтян. По ее словам, 83 человека отозвали свои заявления. Она также отметила, что, по последним уточненным данным, из Нагорного Карабаха прибыли 115 тыс 359 человек, из них 30 тысяч 306 - несовершеннолетние. “По состоянию на 26 сентября 2024 года количество заявлений о временной защите составляет 112 тыс 233", - привело ее слова "Арменпресс" 26 сентября.

Эллада Саргсян проживает в приграничном городе Горис (Армения) на съемной квартире. Женщина одна воспитывает семерых детей, муж погиб в результате несчастного случая.

Она рассказала, что за несколько лет до войны 2020 года, как многодетной семье, правительство Нагорного Карабаха выделила в собственность в Степанакерте двухэтажный, многокомнатный частный дом, где, по ее словам, "мы все обустроили, и жили счастливо".

"У нас был дом, сад с фруктовыми деревьями, огород. Благодаря им, мои дети выжили в блокаду. Мы помогали другим многодетным семьям фруктами и овощами. И не могли представить, что лишимся всего этого. Теперь вынуждены снимать квартиру в Горисе. Пока платим аренду на финансовую поддержку по госпрограмме «40+10». Дети подрабатывают. Но мы все живем с мечтой о возвращении. Поэтому поселились в Горисе, у границы, чтоб быть ближе к Степанакерту, к нашему дому", - рассказывает женщина.

На вопрос, почему семья не примет гражданство Армении, чтоб воспользоваться жилищной программой, многодетная мать сказала, что опасается, что после этого не смогут вернуться в Нагорный Карабах."Мы, беженцы, при встрече много говорим про ситуацию, про то, что нас ожидает. Все говорят, что как многодетная семья, мы можем воспользоваться жилищной программой на первом этапе. Но ведь главное условие по этой программе – это принять гражданство Армении. А что, если когда мы станем гражданами Армении, нас лишат собственности в Степанакерте? Ведь никто нам не говорит толком о правах. Если хотят помочь беженцам, зачем выдвигать какие-то условия? Я не понимаю логики всего этого, если по этой программе, мы сможем приватизировать купленное жилье только после 10 лет проживания. Все эти условия порождают слухи, которые могут потом оказаться вовсе и не слухами. Поэтому многие семьи не спешат брать гражданство", - поделилась женщина.

20-летняя Мэри Аллахвердян из Степанакерта говорит, что "живу с надеждой, что начнутся переговоры по возвращению в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"), возвращению с международными гарантиями безопасности, и соблюдением всех наших прав на свободу и самоопределение". "Мы все хотим этого. Поэтому не спешим воспользоваться жилищной программой. Кроме того, мы не считаем нас негражданами Армении, так как в паспортах у нас ясно написано, что мы являемся гражданами Армении. Нам кажутся подозрительными все эти условия, манипуляции с гражданством, поэтому беженцы не спешат менять паспорта", - заметила девушка.

Она рассказала, что "намерена продолжить учебу в Армении и трудоустроиться в сфере услуг, и надеюсь, для этого не выдвинут условие поменять паспорт".

Армен Григорян из Степанакерта считает, что люди еще верят, что вернутся в свои дома, поэтому не спешат получать гражданство Армении.

"Многим кажется, что поменяв паспорт с карабахским кодом, они потеряют последнюю связь с родиной. Еще мы хорошо помним, как стояли в очередях для регистрации как беженец. И хотя сейчас нет очередей, но получение гражданства трудоемкий и довольно длительный процесс – сбор документов, их перевод и подлинность через нотариуса. А еще восстановление утерянных документов – это беготня по архивам или запросы. Ко всему этому прибавляются социально-бытовые проблемы. А еще, вызывает подозрение, почему такое обязательное условие? Зачем нам для обращения за сертификатом на жилье в Армении, получить гражданство? Нам же не говорят, что у вас будет двойное гражданство? Понятно же, что здесь что-то не то. Вот люди и выдвигают версии, самые невыгодные для себя, исходя из политики армянских властей к жителям Нагорного Карабаха», - сказал мужчина.

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