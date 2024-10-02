Мэр Избербаша арестован по делу о взятке

02 октября 2024, 22:19

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Суд в Махачкале арестовал до 30 ноября мэра Избербаша Магомеда Исакова по делу о взятке в 3,9 миллиона рублей. По версии следствия, Исаков вначале дважды отменил разрешение на строительство многоэтажки, а затем потребовал взятку за его выдачу.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали мэра Избербаша Магомеда Исакова, подозреваемого по делу о передаче в частную собственность земельных участков за взятку в 3,9 миллиона рублей, сообщили источники. Силовики ворвались в квартиру к мэру Избербаша Магомеду Исакову, который подозревается в получении взятки от застройщика, и повалили его на пол, следует из видео задержания. Пользователи Telegram указали, что в бытность Исакова мэром в городе стало жить "невыносимо", местные жители несколько лет требовали решить проблемы с водоснабжением.

По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы города Избербаш Магомеда Исакова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану в своем Telegram-канале.

Суд пояснил, что Исаков вначале отменял разрешение на строительство. "Дважды, в мае и сентябре 2019 года, на основании протестов прокуратуры города, были отменены разрешения на строительство многоквартирного дома по улице Маяковского, 133/1 в г. Избербаше и двухэтажного магазина на этом же земельном участке, выданные отделом архитектуры и строительства администрации Избербаша", - говорится в сообщении Советского суда Махачкалы.

По версии следствия, для "положительного решения вопроса" представителем застройщика "по требованию Исакова" были переданы автомобиль марки «Тойота-Камри», 2019 года выпуска стоимостью 2,4 миллиона и оставшаяся часть взятки в виде денег в сумме 1,5 миллиона рублей. разрешение на строительство было выдано.

Суд "избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 30 ноября", указано на сайте суда.

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