Суд в Астрахани оштрафовал мать военного за дискредитацию армии

01 октября 2024, 18:27

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Пацифистские высказывания в мессенджере стали поводом для штрафа жительнице Астрахани Надежде Петровой по статье о дискредитации армии. Суд назначил ей минимальный штраф, расценив сына-военнослужащего как смягчающее обстоятельство.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил. После этого жители России, в том числе Астраханской области, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Кировский суд Астрахани на 15 тысяч рублей оштрафовал мать военнослужащего Надежду Петрову. По версии силовиков и суда,она опубликовала в мессенджере пацифистские комментарии, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

В решении, опубликованном на сайте суда, высказывания, которые стали поводом для штрафа по административной статье о дискредитации армии, не приведены. При этом суд указал, что с учетом возраста и личности" Петровой, а также того, что "её сын является военнослужащим", суд счел возможным "назначить административное наказание ниже низшего предела" в виде административного штрафа в размере 15000 рублей.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Ахтубинском районе Астраханской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Александру Торопчину, признав, что ее комментарии в соцсети "ВКонтакте" дискредитировали армию.

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