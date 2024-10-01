01 октября 2024, 18:27

Суд в Астрахани оштрафовал мать военного за дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пацифистские высказывания в мессенджере стали поводом для штрафа жительнице Астрахани Надежде Петровой по статье о дискредитации армии. Суд назначил ей минимальный штраф, расценив сына-военнослужащего как смягчающее обстоятельство.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил. После этого жители России, в том числе Астраханской области, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Кировский суд Астрахани  на 15 тысяч рублей оштрафовал мать военнослужащего Надежду Петрову. По версии силовиков и суда,она опубликовала в мессенджере пацифистские комментарии, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

В решении, опубликованном на сайте суда, высказывания, которые стали поводом для штрафа по административной статье о дискредитации армии, не приведены. При этом суд указал, что с учетом возраста и личности" Петровой, а также того, что "её сын является военнослужащим", суд счел возможным "назначить административное наказание ниже низшего предела" в виде административного штрафа в размере 15000 рублей.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Ахтубинском районе Астраханской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Александру Торопчину, признав, что ее комментарии в соцсети "ВКонтакте" дискредитировали армию.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Ахтубинска оштрафован за высказывания в мемуарах", "Житель Астраханской области дважды оштрафован по статье о дискредитации армии","Астраханец оштрафован за дискредитацию российской армии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

01 октября 2024, 19:21

01 октября 2024, 17:36

01 октября 2024, 16:38

  • Опубликовано видео задержания мэра Избербаша

    Силовики ворвались в квартиру к мэру Избербаша Магомеду Исакову, который подозревается в получении взятки от застройщика, и повалили его на пол, следует из видео задержания. Пользователи Telegram указали, что в бытность Исакова мэром в городе стало жить "невыносимо", местные жители несколько лет требовали решить проблемы с водоснабжением.

01 октября 2024, 15:39

  • Аналитики оценили операцию спецслужб в Ингушетии

    Задержание семи человек в ходе операции спецслужб в Ингушетии стало успехом спецслужб, которые ранее допустили несколько провалов, и может стать основанием для наращивания числа силовиков в регионе, считают военные эксперты. Сообщения о причастности задержанных к террористическому подполью невозможно проверить, указала правозащитник.

01 октября 2024, 14:53

  • Военный из Дагестана убит на Украине

    Кемран Курбанов убит в боевых действиях, сообщила сегодня администрация Гунибского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 1047 бойцов из Дагестана.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи