Красный Крест сообщил о посещении пленных в Азербайджане

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Международный Комитет Красного Креста посетил находящихся в азербайджанском плену армянских пленных и дал им возможность связаться с родными.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку продлил срок ареста 15 бывшим карабахским чиновникам, в том числе бывшему президенту Араику Арутюняну. В октябре 2023 года стало известно, что сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали бывших президентов Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также бывшего спикера парламента Давида Ишханяна и бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Варданян в апреле проводил голодовку, его сын призвал международные организации добиваться от Азербайджана справедливого и открытого судебного процесса по делам бывших карабахских чиновников. Бывшие руководители Нагорного Карабаха и мирные жители, находящиеся под арестом в Баку, лишены возможности защиты в суде, а показания, которые легли в основу обвинений против них, получены под давлением, заявили армянские правозащитники.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Представители Международного Красного Креста посетили удерживаемых в азербайджанском плену в Баку армянских пленных, рассказала журналистам руководитель коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни.

"Армянским пленным была дана возможность во время визита представителей МККК связаться со своими родными", - отметила Аматуни.

Среди армянских пленных восемь высокопоставленных чиновников Нагорного Карабаха. Согласно азербайджанским СМИ, Баку сегодня выдвинул им новое обвинение.по статье об уничтожении историко-культурных памятников Об этом в частности сообщило сегодня агентство Report со ссылкой на генпрокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

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