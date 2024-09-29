Житель Волгограда оштрафован за экстремизм

29 сентября 2024, 06:17

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Суд в Волгограде оштрафовал на одну тысячу рублей местного жителя Илью Самойленко, признав его виновным в распространении экстремистских материалов. Волгоградец опубликовал в соцсети изображение Корана и высказывание, которое ранее суд признал экстремистским.

Согласно материалам дела, сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э") управления МВД по Волгоградской области обнаружили на странице 34-летнего местного жителя Ильи Самойленко в соцсети "ВКонтакте" картинку с изображением Корана и подписью с нецензурной лексикой, которая ранее судом была включена в список экстремистских материалов.

Центральный районный суд Волгограда оштрафовал Самойленко на одну тысячу рублей, признав его виновным по статье 20.29 КоАП РФ (Производство и распространение экстремистских материалов, предусматривает до 15 суток ареста, – прим. "Кавказского узла").

Комментариев от Ильи Самойленко или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 27 февраля суд в Грозном приговорил волгоградца Никиту Журавеля к 3,5 года колонии, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве. 20 мая 2023 года силовики задержали Журавеля в Волгограде. По версии следствия, задержанный сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей. Запись он передал сотруднику украинских спецслужб, для которых он также снимал на видео военные объекты, сообщил Следком. После задержания Журавеля глава СКР дал указание передать его дело в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной.

25 сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает в СИЗО Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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