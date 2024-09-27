Спасатели сообщили о 10 погибших на заправке в Махачкале

27 сентября 2024, 22:34

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Десять человек погибли при взрыве на заправке в Махачкале, в том числе двое детей, сообщило МЧС. Семь пострадавших госпитализированы, еще четверо получили помощь амбулаторно, отчитался Минздрав Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", взрыв произошел сегодня на АЗС, расположенной на трассе в Карабудахкентском районе, сообщила мэрия Махачкалы. Погибли пять человек, в том числе ребенок, проинформировал глава Минздрава Дагестана.

Число пострадавших при взрыве на заправке в Махачкале достигло 21, из них десять человек, в том числе двое детей, погибли. Тела нескольких погибших извлечены из-под завалов, сообщило сегодня МЧС России.

Все раненые доставлены в медучреждения Махачкалы. Им оказывается вся необходимая помощь, состояние расценивается как средней степени тяжести. Все нужные медикаменты и запасы крови имеются, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Семь пострадавших госпитализированы, еще четверо получили помощь амбулаторно, отчитался Минздрав Дагестана. "Состояние госпитализированных средней степени тяжести, им проводится все необходимое обследование и лечение", - сообщило министерство в своем Telegram-канале.

Городская клиническая больница Махачкалы сообщила, что доставлены двое пострадавших. Один из них, который был доставлен с переломом бедра и ожогами, успешно прооперирован. "Жизни пациента ничего не угрожает. Пациент находится в реанимации под наблюдением", - говорится в Telegram-канале медучреждения.

В Республиканский ортопедо-травматологический центр поступили пятеро пострадавших: две девушки и трое мужчин, проинформировала РГВК "Дагестан"

Телекомпания также сообщила, что медработники оказали помощь мужчине, которого сбили возле взорвавшейся заправки в Новом Хушете. "Он вышел из своей ВАЗ 2114, чтобы помочь пострадавшим. В этот момент на него вылетел джип", - говорится в Telegram-канале телекомпании.

Благотворительный фонд "Инсан" объявил сбор средств для помощи пострадавшим, сумма сбора - один миллион рублей, говорится в сообщении в Telegram-канале фонда.

МЧС России по Дагестану также сообщило, что открытое горение на заправке в Новом Хушете ликвидировано.

После взрыва около АЗС в Махачкале 14 августа 2023 года, в результате которого погибли 37 человек, Генпрокуратура анонсировала проверку законности размещения автозаправок в Дагестане. Из-за найденных нарушений была прекращена работа 150 автозаправок в Дагестане, возбуждены два уголовных дела, сообщила после масштабных проверок Генпрокуратура.

Многочисленные инциденты на заправках в Дагестане, в том числе с гибелью людей, контролирующие органы объясняли нарушениями в работе АЗС. Один из последних резонансных инцидентов произошел в августе 2023 года. Тогда на автосервисе в Махачкале произошел взрыв, после чего загорелась расположенная рядом АЗС. Погибли 37 человек, были повреждены 400 строений. После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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Открыт ое горение на заправке ликвидировано, отчиталось также ведомство.