Число погибших при взрыве на заправке в Махачкале достигло пяти

27 сентября 2024, 19:01

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При взрыве на АЗС у поселка Новый Хушет погибли пять и пострадали три человека. Среди погибших есть ребенок, проинформировал Минздрав Дагестана. Здание заправки разрушено, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", взрыв произошел сегодня на АЗС, расположенной на трассе в Карабудахкентском районе, сообщила мэрия Махачкалы. Погибли четыре человека, проинформировал глава Минздрава Дагестана.

МЧС России по Дагестану сообщило о пяти погибших. "По предварительной информации, пострадали восемь человек, из них пятеро погибли", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

"Здание АЗС разрушено. Техстанция и столовая горят на 500 квадратных метров. Повреждены 2 легковушки и грузовик", - подчеркивается в сообщении. Спасатели сообщили, что на месте работает четыре пожарных расчёта, еще пять едут на место.

Десять машин скорой помощи задействовано для спасения пострадавших при взрыве заправки в поселке Новый Хушет, сообщил Минздрав Дагестана. Ведомство сообщило, что среди погибших есть ребенок. "Ещё четверым пострадавшим с осколочными ранениями и ожогами оказана помощь медиками на месте. Они транспортируются в больницу, состояние их средней степени тяжести", - сообщил Минздрав Дагестана в своем Telegram-канале.

Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил, что в результате взрыва на заправке, расположенной на федеральной трассе, "есть погибшие и пострадавшие". "Оперативно дал поручения всем ведомствам по оказанию помощи. В первую очередь – медицинской. Каждого, кто стал жертвой трагедии, мы обязательно поддержим", - заявил он, сообщив, что выехал на место происшествия.

Городская клиническая больница Махачкалы сообщила в своем Telegram-канале, что медицинский персонал "переведен на усиленный режим из-за взрыва АЗС на окраине города".

Прокуратура Дагестана отчиталась о проверке.

После взрыва около АЗС в Махачкале 14 августа 2023 года, в результате которого погибли 37 человек, Генпрокуратура анонсировала проверку законности размещения автозаправок в Дагестане. Из-за найденных нарушений была прекращена работа 150 автозаправок в Дагестане, возбуждены два уголовных дела, сообщила после масштабных проверок Генпрокуратура.

Многочисленные инциденты на заправках в Дагестане, в том числе с гибелью людей, контролирующие органы объясняли нарушениями в работе АЗС. Один из последних резонансных инцидентов произошел в августе 2023 года. Тогда на автосервисе в Махачкале произошел взрыв, после чего загорелась расположенная рядом АЗС. Погибли 37 человек, были повреждены 400 строений. После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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