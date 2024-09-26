Правозащитники признали политзаключенным пожизненно осужденного жителя Гудермеса

26 сентября 2024, 03:50

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Житель Гудермеса Мехиди Тимербулатов был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в причастности к терактам в Чечне на основании сфальсифицированных материалов, заявил правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал".

44-летний Мехиди Темирбулатов содержится под стражей с августа 2001 года, а к пожизненному заключению был приговорен еще в мае 2004 года, однако правозащитники лишь недавно получили документы по его делу, позволяющие утверждать, что обвинение сфальсифицировано. На основании этих документов они заключили, что право Тимербулатова на справедливый суд было нарушено.

“Мы требуем немедленно освободить Мехиди Тимербулатова и прекратить его уголовное преследование”, - говорится в сообщении проекта от 25 сентября.

Тимербулатов был признан виновным по восьми статьям УК РФ, в том числе статьям о теракте, убийстве общеопасным способом, незаконном изготовлении взрывных устройств и незаконном обороте боеприпасов. Согласно версии обвинения, он был причастен к двум терактам, совершенным 19 июня 2001 года в Гудермесе - тогда два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались у здания суда и возле РОВД, в результате чего погибли три человека и 45 человек были ранены.

Мехиди Тимербулатов был задержан менее чем через месяц, 13 августа. Первоначально он и двое других мужчин, которых следствие сочло участниками группы боевиков, дали признательные показания, но позже все трое отказались от них. Тимербулатов заявлял, что силовики выбили у него показания пытками и угрожали подвергнуть насилию его родственников.

Трое его родственников - брат, сестра и муж сестры, - в январе 2002 года были похищены и с тех пор считаются без вести пропавшими, их судьба осталась неизвестной. В январе 2020 года ЕСПЧ вынес решение по жалобе матери Темирбулатова, установив, что пропавшие были взяты под стражу «государственными агентами в ходе специальных операций».

В решении ЕСПЧ по делу «Тимербулатова и другие против России» упоминаются показания Мехиди Тимербулатова. 16 августа 2001 года, в РОВД, где он содержался, привели его похищенных родственников - брата Али, сестру Совдат и ее супруга Саидал-Хаджи Магомедова. На глазах у Мехиди силовики избили обоих мужчин и угрожали изнасиловать сестру, требуя от него сознаться в причастности к терактам, указано в решении суда.

Все жалобы Мехди Тимербулатова на пытки остались без ответа, несмотря на зафиксированные повреждения на его теле спустя четыре месяца после задержания.

Пожизненный приговор устоял во всех инстанциях, хотя в деле не было объективных доказательств причастности Тимербулатова к терактам - приговор основан лишь на признательных показаниях обвиняемых, от которых они позже отказались.

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