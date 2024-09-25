Суд в Ессентуках арестовал обвиняемого по делу о террористической ячейке в калмыцкой колонии

25 сентября 2024, 17:09

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Обвиняемый по делу о террористической ячейке в калмыцкой колонии до 28 октября заключен под стражу Ессентукским горсудом.

По версии следствия, в 2013 году уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в калмыцкой ИК №2, создал в колонии террористическую организацию, и в нее впоследствии вошло более 100 заключенных. Организатором террористического сообщества следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова. Руководитель колонии Павел Батаев и бывший его заместитель Артур Цамаев были задержаны по подозрению в покровительстве террористическому сообществу за вознаграждение.

Суд в Ессентуках арестовал участника террористической ячейки, созданной осужденными в одной из колоний Калмыкии в 2013 году, сообщил сегодня "Интерфакс".

Ессентукский горсуд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 Уголовного кодекса России) в калмыцкой колонии. Имя обвиняемого в сообщении пресс-службы суда не приведено, указана лишь первая буква его фамилии - Ю.

Суд пришел к выводу, что Ю. целесообразно поместить под стражу на месяц и четверо суток (до 28 октября 2024 года), следует из сообщения на сайте суда.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее высказали мнение, что информация о террористической сети в калмыцкой колонии похожа на пиар-акцию силовиков.

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