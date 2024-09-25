25 сентября 2024, 10:25

Пять человек арестованы в Дагестане по делу о телефонном мошенничестве

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Заключены под стражу пять человек, задержанных в Дагестане по подозрению в телефонном мошенничестве, сообщила ФСБ.

В Дагестане заключены под стражу пять человек, которых силовики считают участниками группы, причастной к организации массовых мошеннических звонков, сообщает сегодня Центр общественных связей ФСБ.

По версии следствия, задержанные по фиктивным документам заключали с операторами связи договоры на услуги IP-телефонии для получения многоканальных телефонных номеров.

"После чего с помощью специального оборудования они обеспечили доступ к системе многоканальной связи гражданам Украины. С указанных номеров от имени российских правоохранительных органов, спецслужб, учреждений кредитно-финансовой сферы осуществлялись мошеннические звонки российским гражданам", - цитирует сообщение ФСБ "Интерфакс".

По предварительной оценке, ущерб превысил 100 миллионов рублей. "В различных регионах страны по фактам мошеннических действий с использованием средств связи фигурантов возбуждено свыше 190 уголовных дел", - заявило ведомство.

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Примечание:

"Дело главы центра соцзащиты в Кизлярском районе дошло до суда", "Магомед Омаров заподозрен в мошенничестве с грантами", "Сотрудники почты в Дагестане заподозрены в хищении денег на соцвыплаты".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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