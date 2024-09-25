Пять человек арестованы в Дагестане по делу о телефонном мошенничестве

25 сентября 2024, 10:25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключены под стражу пять человек, задержанных в Дагестане по подозрению в телефонном мошенничестве, сообщила ФСБ.

В Дагестане заключены под стражу пять человек, которых силовики считают участниками группы, причастной к организации массовых мошеннических звонков, сообщает сегодня Центр общественных связей ФСБ.

По версии следствия, задержанные по фиктивным документам заключали с операторами связи договоры на услуги IP-телефонии для получения многоканальных телефонных номеров.

"После чего с помощью специального оборудования они обеспечили доступ к системе многоканальной связи гражданам Украины. С указанных номеров от имени российских правоохранительных органов, спецслужб, учреждений кредитно-финансовой сферы осуществлялись мошеннические звонки российским гражданам", - цитирует сообщение ФСБ "Интерфакс".

По предварительной оценке, ущерб превысил 100 миллионов рублей. "В различных регионах страны по фактам мошеннических действий с использованием средств связи фигурантов возбуждено свыше 190 уголовных дел", - заявило ведомство.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.