Контрактник из Дагестана получил срок за неявку в часть

24 сентября 2024, 20:51

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Военнослужащий по контракту Нурмет Маджидов из Дагестана обжаловал приговор за самовольное оставление части, указав, что суд не учел его желание отправиться в зону военной операции. Военный суд в Ростове-на-Дону оставил в силе пятилетний срок за более чем трехмесячное отсутствие на службе.

Как писал "Кавказский узел", после объявления мобилизации в Уголовный кодекс России были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение в России законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Апелляционная инстанция Южного окружного военного суда оставила в силе приговор Махачкалинского гарнизонного военного суда контрактнику Нурмету Маджидову.

Как следует из апелляционного определения, Маджидов отсутствовал на службе как минимум несколько месяцев - дат а, когда он не явился в часть, в документе не указана, однако задержан он был 11 декабря 2023 года, а один из свидетелей заявил, что Маджидов проживал в его дома с 8 сентября того же года.

Контрактник просил смягчить приговор, указав, что вину он полностью признал, раскаялся в содеянном, при этом суд первой инстанции не принял во внимание его желание убыть в зону проведения специальной военной операции.

Причиной неявки на службу он назвал заболевание, лечение которого проводил в домашних условиях.и сообщал об этом в часть.

Суд признал его виновным в самовольном оставлении части продолжительностью более одного месяца и признал правомерным приговор, по которому Маджидов приговорен к пяти годам колонии. Также суд в Ростове-на-Дону обязал его оплатить штраф в 15 тысяч рублей, к которому он был приговорен за незаконное приобретение и хранение пакетика марихуаны осенью 2022 года, следует из текста документа, опубликованного на сайте Южного окружного военного суда.

В приговоре Хивского суда от 13 октября 2022 года было указано, что Маджидов безработный.

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