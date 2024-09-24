Водная станция во Владикавказе. Фото: https://vladgazeta.online/vodnaya-stancziya-podgotovka-k-otkrytiyu-sezona/

24 сентября 2024, 07:03

Вырубка на Водной станции обернулась уголовным делом чиновнику из мэрии Владикавказа

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В отношении руководителя управления благоустройства Владикавказа возбуждено уголовное дело о превышении полномочий за вырубку более 600 деревьев на территории Водной станции, отчиталась прокуратура. В мэрии заявили, что эти деревья не вырубались.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 августа владикавказцы рассказали, что продолжают сбор подписей, так как, по их мнению, инвестор вряд ли откажется от планов застройки территории Водной станции.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что начальник управления благоустройства и озеленения администрации Владикавказа выдал порубочные билеты, на основании которых было вырублено более 600 деревьев, расположенных во второй зоне горно-санитарной охраны курортной местности города, сообщила 23 сентября в своем телеграм-канале прокуратура Северной Осетии.

Ведомство отметило, что в этой зоне вырубка деревьев запрещена федеральным законодательством. В отношении начальника управления благоустройства и озеленения администрации Владикавказа возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сказано в сообщении.

На сообщение прокуратуры отреагировала мэрия Владикавказа.

Вырубка деревьев на Водной станции в указанном объеме не производилась и даже не планировалась. На территории Водной станции были снесены 13 деревьев, состояние которых было аварийным. В ходе подготовки ко второму этапу благоустройства подготовлены порубочные билеты на 328 деревьев. Однако второй этап еще не утвержден и поэтому деревья не срублены, привело городская администрация 23 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" пояснения управления благоустройства Владикавказа.

Напомним, в середине июля владикавказцы выступили против благоустройства властями территории Водной станции. Работы предполагают вырубку леса, горожане заявили, что это нанесет урон экологии. Союз архитекторов Северной Осетии встал на строну жителей, указав, что во Владикавказе не хватает парковых зон, а прокуратура потребовала отменить результаты общественных слушаний. Позже по проекту строительства зоны развлечений возле Водной станции был выявлен ряд нарушений, а в суд подан иск с требованием отменить строительство.

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Автор: "Кавказский узел"

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