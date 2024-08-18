Активисты заявили о планах продолжить борьбу против застройки Водной станции во Владикавказе

18 августа 2024, 04:20

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Владикавказские активисты, выступающие против благоустройства территории Водной станции, продолжили сбор подписей. По их мнению, инвестор вряд ли откажется от планов застройки.

Как информировал "Кавказский узел", 16 июля жители Владикавказа рассказали, что выступают против благоустройства властями территории Водной станции. Работы предполагают вырубку леса, горожане считают, что это нанесет урон экологии. Союз архитекторов Северной Осетии встал на строну жителей, указав, что во Владикавказе не хватает парковых зон, а прокуратура потребовала отменить результаты общественных слушаний. 23 июля стало известно, что по проекту строительства зоны развлечений возле Водной станции выявлен ряд нарушений, в суд подан иск с требованием отменить строительство, отчиталась прокуратура Северной Осетии.

Активистка Илона Калагова, которая выступает против застройки Водной станции, рассказала 17 августа корреспонденту "Кавказского узла", что активисты сейчас готовятся к суду, который пройдет в сентябре. «В сентябре у нас будет арбитражный суд. До этого времени власти официально ничего не могут делать. А неофициально наверняка что-то в кулуарах происходит, потому что речь идёт о больших деньгах. Водная станция и территории рядом - слишком лакомый кусочек для них», - сказала она.

Основное требование в петиции - это возвращение Водной станции статуса особо охраняемой

По словам Калаговой, помимо петиции, размещенной в интернете, продолжается сбор «живых» подписей. «Что касается нас, то мы продолжаем свою работу, сдаваться никто не собирается. По городу 14 точек сбора живых подписей, подписные листы лежат в магазинах, кафе, люди сами вызвались - сказали, приносите нам, мы рады принять всех, кто хочет поставить подпись против застройки Водной станции. Одна точка сбора подписей есть в Беслане. Более того, несколько дней назад у нас вышла новая петиция. Это площадка юриста и правозащитник Павла Парфентьева, который откликнулся и опубликовал наше обращение к власти. Петиция за первые сутки собрала 3000 голосов. Основное требование в петиции - это возвращение Водной станции статуса особо охраняемой. Мы хотим закрепить этот статус за ней, чтобы никто больше никогда не посягнул на эту территорию, чтобы она осталась тихой гаванью, бесплатной, доступной, где жители нашего города, в том числе пожилые люди с детьми, могли отдохнуть от городского шума, бытовых проблем. Мы сделаем всё, что можно для этой цели», - сказала Калагова.

По данным на 03.30 мск сегодня, 18 августа петиция на сайте автономной некоммерческой организации поддержки гражданских инициатив "Страна говорит" набрала 5207 подписей против застройки Водной станции.

Инвестор едва ли откажется от своих планов, считает активист Алан Гатиев, выступающий против застройки Водной станции. «Скорее всего, ждут, пока общественное мнение успокоится. И попробуют снова провести общественные слушания. Если весь проект реконструкции Водной оценивается в 3,1 млрд. рублей и первый этап выполнен, то инвестор вряд ли откажется от следующих этапов. Какая-то сумма же уже потрачена на проведенные работы», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Надо добиваться, чтобы на законодательном уровне ограничили перевод земельных участков из одной категории в другую, особенно если это касается лесов, парков, природных ландшафтов

В планах у активистов продолжать собирать подписи и посещать все общественные слушания. Важно добиться сохранения охраняемого статуса земель, считает Гатиев. «Надо добиваться, чтобы на законодательном уровне ограничили перевод земельных участков из одной категории в другую, особенно если это касается лесов, парков, природных ландшафтов. Т.е., если земельный участок на кадастровой карте имеет статус "городские леса", чтобы его невозможно было перевести в другой статус никаким способом - ни решением мэра, ни решением парламента города, ни через общественные слушания. Либо закрепить этот статус, например, на 100 лет», - заявил активист.

Противостояние с инвестором может быть долгим, предполагает активист Олег Уртаев. «Пока заседания не пройдут, прокуратура подала иск - ходатайство о принятии обеспечительных мер, чтобы никаких движений ООО «Габа» не делала. Пока вопрос в суде не решится, никаких движений не будет. Но дело в том, что даже если дело решится в нашу сторону, они могут подать апелляцию, кассацию и дойти до Верховного суда», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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