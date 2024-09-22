Следком заинтересовался инцидентом на территории школы в Северной Осетии

22 сентября 2024, 21:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Чермене 10-летний мальчик получил удар током на территории местной школы. Ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации. В связи с инцидентом электричество в населенном пункте отключено.

«Дети играли на территории школы, мальчик залез в будку ТП и его ударило током. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии», - приводит слова своего источника телеграм-канал «КрыльямTV».

По этой причине электричество в селе Чермен отключено. Работы по восстановлению электричества пока не проводились, поскольку на месте проходят следственные мероприятия.

По данным СКР по Северной Осетии, ребенок зашел в помещение трансформатора на территории школы №2, "после чего был госпитализирован с ожогами", говорится сегодня в сообщении пресс-службы ведомства. «Выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - отметили там.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.