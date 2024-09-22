Азербайджанские полицейские отчитались о найденном в Карабахе оружии

22 сентября 2024, 03:16

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За неделю в Ханкенди и трех районах Карабаха были найдены и изъяты автоматы, винтовки, гранаты, пулемет и тысячи патронов, сообщило МВД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана регулярно сообщают о найденном в Карабахе оружии и боеприпасах. 31 августа МВД Азербайджана сообщило, что в Ханкенди и двух районах Карабаха найдены и изъяты десятки автоматов, пулеметы, пистолеты и ружья.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели "контртеррористической операции" и восстановлен суверенитет страны. Подробнее о событиях 19-20 сентября 2023 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Министерство внутренних дел Азербайджана обнародовало данные о количестве оружия и боеприпасов, которые были обнаружены силовиками в Карабахе за неделю с 14 по 20 сентября, пишет 22 сентября Oxu.az.

По данным ведомства, в Ханкенди полицейские нашли и изъяли шесть автоматов, две винтовки, две гранаты, три штык-ножа, 19 магазинов для патронов, 120 патронов разного калибра и другие боеприпасы.

В Ходжавендском районе правоохранители нашли пулемет, 29 гранат, два штык-ножа, 20 магазинов для патронов, 450 разных патронов. В Шушинском районе силовики обнаружили 1176 патронов различного калибра, а в Ходжалинском районе - автомат, винтовку, 74 гранаты, 16 запалов и более 1600 патронов.

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